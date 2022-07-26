世界視線：俄以關係趨惡化　西方援烏增籌碼

俄烏戰爭爆發後，俄羅斯與以色列的關係急轉直下。俄司法部最近要求解散境內的猶太機構分支，莫斯科法院將舉行聽證會，以方連忙派出代表團赴俄試圖勸阻。假如俄以反目成仇，相信會是西方國家所樂見，勢拉攏以色列加入援助烏克蘭的陣營。

數據顯示，俄國的猶太人數量全球排第7，去年超過2.1萬猶太人從俄國抵達以色列。猶太人在俄國有深厚歷史，蘇聯紅軍之父托洛斯基是猶太富農出身，早期蘇共領導層中猶太人不在少數。以色列立國後3天與蘇聯建交，可說是在美蘇兩強共同扶持下建立。蘇聯解體後，多達100萬猶太人移居以色列。在俄烏戰爭早期，俄國猶太人曾為停火奔走及參與伊斯坦布爾談判，他便是與總統普京關係密切的富豪阿布拉莫域。

俄以關係惡化的導火線，源自俄外長拉夫羅夫指納粹德國元首希特拉有猶太血統的言論。雖然普京親自致歉，但兩國裂痕無法修補，反而愈來愈大。以色列事後兩次向烏克蘭提供頭盔、防毒面具及避彈衣等防護裝備，引起俄方不滿，猶太機構不幸成為開刀對象。作為全球最大的猶太人非牟利機構，猶太機構致力協助散居各地的猶太人重返以色列，並幫助海外猶太人維持身份認同。隨着它可能無法在俄國境內運作，不少猶太社區居民擔憂無法離開。

另一擴大俄以裂痕的因素，與近期中東局勢有關。美國白宮及傳媒繪聲繪影地描述伊朗計劃向俄方提供無人機，交換戰機及其他武器。伊朗一直是以色列的心腹大患，取得核武將令以色列的中東唯一核武國地位不保，獲得俄製武器更會如虎添翼。美國推波助瀾炒作俄伊交換武器一事，利用危機感刺激以色列，爭取對方倒向反俄陣營。

俄以交惡將是一個危險信號，不但加劇兩國在敍利亞的角力，更對俄烏戰爭帶來深遠影響。俄軍已在戰場上見識到美國及北約武器的威力，暫時沒有出現最大威脅。惟以色列武器另當別論，技術可能較歐美有過之而無不及，加上軍工產能足以應付長期供應武器需要。一旦烏軍獲得以色列高精度武器，俄軍恐面臨開戰以來最嚴峻局面。