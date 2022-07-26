正論：微薄工資壓最低　最無保障打工仔

眾生苦，香港打工仔更加苦，多年來爭取勞工權益，每每是事倍功半，最低工資一個幾毫，也要爭拗多時，唇槍舌劍，立法會早前否決完善最低工資的議員議案，對於一眾基層打工仔，又少了一個改善待遇的機會。

昨日發表的一份有關保安員工作處境和對最低工資意見調查，發現業內超過三成受訪者，時薪僅達法定最低工資37.5元水平，以現時物價指數，連一個快餐店的飯盒也買不到，超過四成人每月扣除強積金後的收入，都不超過一萬元，就算是住劏房，以劏房每月租金動輒五六七千來說，只剩下不足四千元，又要吃飽又要搭車，可想而知是捉襟見肘，雖然有超過四成的受訪者表示希望每日工作8小時，不過回歸現實，約六成人每天需要工作12小時以增加收入，維持生計，所謂「多勞多得」，實際上是「多勞少得」，有近八成受訪者表示在生活和工作上感到壓力，手停口停，停一個鐘便食少一餐飯，如果不用睡覺，相信很多人會做足24小時。

本報早前重點報道，港府去年以經濟不景為由凍結法定最低工資水平，維持在前年公布的時薪37.5元，等到下次調整要待明年5月，有數得計，全港逾1.4萬名賺取最低工資的基層勞工，變相被迫「凍薪」4年。受訪的一位保安員慨嘆，縱使經濟不景，物價卻照升，只有工資停留在極低水平，就算到茶餐廳堂吃一頓50多元的「碟頭飯」已屬奢侈，根本沒有「閒錢」去看戲或旅行，別人是享受生活，他們是力求生存。

勞工界要求政府就最低工資進行「一年一檢」，以提升最低工資水平，並形容為「卑微嘅訴求」，亦有建議政府將最低工資時薪調整至50元或以上。有工會早前促請最低工資水平訂於平均工資中位數的六成，並以此為調整指標，以確保最低工資水平可追上通脹，減少勞資雙方爭拗。然而最低工資委員會首要任務是檢討最低工資水平，會於今年10月前向行政長官交報告，對於是否要探討改革相關機制，當局表明短期內都不會處理，現屆政府任期內實行是相當渺茫。

政府對於檢討最低工資採取拖字訣，對於爭論已久的標準工時立法，更加是大耍太極，兩屆政府都不了了之，合約工時方案被擱置，2018年改推「11個行業工時指引」，原定前年或之前出爐但到現在4年了，多個行業都未能達成共識，實行是遙遙無期。如果以一個保安員每日上班12小時，6日工作，一個星期便要做足72小時，試問環顧發達國家或地區，會出現這種情況？

香港是勞工第三世界，最低工資輸給通脹，領取綜援還多錢過打工，出現這種畸形現象，不能只怪責資方刻薄，全因政府根本無盡力去保障基層打工仔利益。同樣是身處疫情，公務員幾乎年年有人工加，振振有詞，為何最低工資卻要凍結4年，能給一個理由嗎？