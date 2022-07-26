功夫茶：疫慌移民棄寵物　喵畫競投難治本

天地有愛，人間有情。都說人生丟不下的是親人，忘不了嘅係朋友。有一種陪伴，雖然不語，卻感動了生命；有一種守望，既然無聲，卻溫暖了心靈。養過寵物嘅人，都會視佢哋為家中親人，家庭一分子；自己要離開香港，又怎捨得丟下牠們？

之不過，現實往往又係另一回事。港人近年興起移民潮，一家人移民，唔少家庭據悉係為子女升學前途，毅然將香港嘅一切，物業、事業都丟下。有緣即住無緣去，一任清風送白雲！以為隨緣便是盡性，卻不知隨緣嘅人，也必定「惜緣」、「惜物」。一隻貓、一隻狗，你養佢，何嘗不是隨緣而喜？然而，港人移民，唔少人竟丟下昔日寵物，令佢哋流離失所，自生自滅！

呢，為咗支援救助呢啲被遺棄嘅流浪貓狗，有團體將推出香港首次限量版喵畫NFT慈善競投，收益將全數捐助香港拯救貓狗協會。協會創辦人表示，因移民潮和疫情，近年佢哋接收嘅棄養貓狗個案大幅上升，家貓家狗所佔比例由兩成升至四成。協會近日每天都收到約10宗個案求助，但因資源所限，只能接收其中2至3宗，其餘就盡量轉介其他機構。協會喺疫情前接收流浪貓狗及棄養寵物嘅比例約為8比2，但因移民潮和疫情肆虐，令到更多主人選擇棄養，棄養原因不一而足。

嗱！有啲主人因貓狗移民申請手續繁複，兼且帶佢哋離港費用高昂；有些主人一早已立下壞心腸，根本就唔想帶佢哋走；有啲或因為買唔到寵物機位而最終放棄佢哋！此外，亦有本身居住喺店舖內嘅「舖頭貓」，尤其火鍋店執笠最多，主人因疫情生意大減而結業，「舖頭貓」頓隨店舖執笠而流離失所，諗起都悲催。

協會建議，即使打算移民嘅主人，可以喺網上群組了解其他人成功帶寵物移民嘅例子和心得；同時需要加強宣傳暫託服務，鼓勵養寵物人士參與成為流浪貓狗嘅暫託家長。「我們不會棄養家人」！協會強調，寵物既然係家庭一分子，主人家無論點困難都唔應輕言放棄丟下貓貓！希望是次「限量版NFT喵畫」慈善競投，可以籌到收益撥捐協會，以宣傳「愛貓貓，不棄養」意識，同時喚起更多助養者。

講開又講，本報大早曾獻「官辦貓狗善終園」，建議將雌雄貓狗分開圈養，等佢哋自然「百年歸老」，你話幾好呢？香港反正大把荒地僻島，有何難哉？前朝仁義不施，徒招惡名！若早聽東方言，何需今日又要勞煩有關團體出嚟大事張羅？講到尾，官辦之動物善終園先係長遠解決寵物被棄之道、治本之方，今屆政府切勿再失諸交臂！一念天堂，一念地獄，官老爺行行好吧？