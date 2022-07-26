烏克蘭之戰給台灣問題有甚麼啟示呢？

烏克蘭不同於台灣，背後是俄羅斯。但俄羅斯並不宣布烏克蘭領土為俄國領土，開戰的目標只是保衞烏克蘭東部地區的俄裔，以及抑制烏克蘭的新納粹主義化和與北約一起壓迫俄國。俄羅斯基本上是傳統的先發制人戰略。台灣屬中國領土，中美建交時亦為美國所承認。烏克蘭是美國用顏色革命推翻民選政府，由此加強去俄羅斯化，迫害烏東居民，也積極建軍威逼俄羅斯。台灣是在民進黨上台後積極去中國化，用各種方法推動台獨化。

烏克蘭2014年政變後全力建設軍隊的同時，美國資助當地新納粹主義分子組織武裝，加入政府軍隊行列，把軍事化與新納粹主義拼合起來。而且一方面美國與北約加強訓練烏克蘭軍隊，另一方面美國招攬歐洲的新納粹主義分子加入，使烏國的新納粹主義有國際援助，同時可國際化擴張影響與聯繫。軍隊方面的發展，使得政府受制於軍隊的擴張與新納粹主義化，局部（烏東除外）民選的政府容易被騎劫，這個過程也當然有美國的深度介入和促成。

相對而言，台灣民進黨蔡英文在2016年當選後，仍然面對國民黨的政黨輪替選舉競爭，沒有烏克蘭2014年克里米亞歸俄、烏東起義的大變，美國插手有限，也無藉口像2014年後在烏克蘭那樣全面干預，北京的警告還有強大的抑制作用。台灣的台獨化只能在島內政治和社會文宣的層面，以及國民黨弱化、台獨化的過程進行，步伐緩慢，其中關鍵因素是台灣的軍隊似乎未如烏克蘭般納入美國與北約的控制中。國民黨時期軍隊的黨國化有利於軍隊中立於國民黨與民進黨之爭，不易受台獨思想侵蝕。或許可以說，軍隊是台灣抗拒台獨化的最後支柱。

烏克蘭是在2014年顏色革命後急速軍事化、新納粹主義化。台灣在2016年民進黨上台後的6年比不上烏克蘭的8年，也缺乏美國的深度介入，但是在烏克蘭問題上亦已開始不停地衝擊北京的底線，會否正在企圖加強對台灣軍隊的滲透和控制，例如訓練台灣的特種部隊，增加民進黨對軍隊的台獨宣傳與教育？

美國在烏克蘭有多年部署，今年一戰才顯出其戰略的深度與精細安排，俄羅斯因此在開戰後便大吃苦頭。美國在台灣是否也正在相類部署，且吸收烏克蘭戰爭失利的教訓，有所改善？