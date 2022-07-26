曾經是香港反對派資格最老、勢力最大、佔議席最多的民主黨，在《港區國安法》實施、黑暴平息後沒有像其他的反中亂港組織，例如「教協」、「支聯會」、「職工盟」和一些亂港小爬蟲政黨般自行解散，而是決定留下來韜光養晦，保存力量，以利再戰，他們還到處宣揚「不忘初衷」，「爭取民主」不變。

這種「留下來」、「不動搖」、「不妥協」的態度，本身就是向中央挑戰，就是「賊心不死」，就是想在「縫隙」中謀生存、圖發展。這個策略還算有效，混了一年多他們「安然無恙」，於是民主黨最近又「鬆毛鬆翼」，玩「以攻為守」，向中央拋出試探，誘騙要「修復關係」，要「大和解」，要大家共同「反省檢討」反修例事件中各自有甚麼問題，要當局放過曾參與暴亂之人，特別是年輕人，呼籲當局莫打壓「政治犯」……聲稱只有這樣才能修補「社會撕裂」，「香港重新出發」，而這一切必須是「中央先踏出一步」。

民主黨這套死不悔改、倒打一耙的「陽謀」出籠之後，立刻得到反對派餘孽及其黃媒的喝采支持，也得到建制派中長期和反對派有淵源的一些「大佬」的同情理解，他們幫腔中央應該對民主黨包容，中央既然不希望香港變成「清一色」，既然要「五光十色」，就應該接納民主黨。他們同時聲稱「民主黨是建設香港的力量」、「社會上仍有相當部分的市民認同民主黨，能反映其心聲」、「民主黨發揮作用，能夠延續香港過去特色，不只是為香港好，亦有利整個國家的發展」云云！

在他們的眼裏，民主黨不是「賊心不死」的壞傢伙，而是需要好好保護、好好扶持的「活寶貝」。必須看到，回歸20多年，民主黨反中亂港、危害國安、充當外國勢力代理人之所為，已和國家處於對抗性矛盾中，現在它還想存在下去參與治港，就必須首先交代罪行，真誠悔過，痛改前非，除此別無他法，切勿再耍花樣。