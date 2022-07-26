日本原子能規制委員會日前正式批准福島第一核電站核污水排入大海，意味着這場蓄謀已久的歹毒計劃正式啟動，數以百萬噸計的核污水即將直接排入太平洋，海洋生態面臨巨大災難。小日本這種極端自私的行為，豈止是以鄰為壑，簡直是禍害全球。但奇怪的是，除了中國和南韓等周邊國家曾表示憤慨和抗議，其他國家和地區大多保持沉默，美國甚至公開表示理解和支持。華盛頓也許認為，美國本土距離日本非常遙遠，不會直接受到核污水影響。其實海洋生態一污俱污，人類同住地球村，任何地方都無法獨善其身。

德國海洋科學研究機構曾經推算，福島沿岸擁有世界上最強的洋流，從排放核污水之日起，57天內放射性物質就會擴散至太平洋大半區域，數年後蔓延全球海域。所以說，今天美國縱容日本排污，明天必然自食惡果，正如當年縱容日本侵略，結果珍珠港反而被偷襲的道理一樣。

日本為了將排污計劃合理化，一直宣稱核污水經稀釋處理後放射性物質極低，不會污染海洋生態，甚至可以直接飲用。這分明是自欺欺人，許多人應該還記得，日本前首相菅義偉在記者鏡頭面前，始終沒有膽量喝下一杯號稱安全無害的「淨化水」。己所不欲，勿施於人，日本政客連做騷都不敢，憑甚麼要求全世界接受核污水？太平洋並非日本私家海洋，他們有何權利這樣做？

更何況，日本政府和電力公司當初在處理核事故時曾涉及拖延、隱瞞、造假等種種劣行，信譽早已蕩然無存。這次在排放核污水問題上，不管他們如何巧舌善辯，都很難再取信於世人。美國之所以縱容日本排污，明眼人都知道是一種政治交易，而不是真的認為核污水沒有問題。近年日本積極充當美國政治打手，既是投桃報李的表現，也是狼狽為奸的鐵證。

作為日本的鄰國，中國和南韓首當其衝，受核污水威脅最直接，當然不能坐視不理。尤其是台灣地區，與日本僅短短的一海之隔，核污水轉瞬即至，台灣當局充當美日棋子而不敢說不，但老百姓怎麼辦？一旦海洋生態被嚴重污染，台灣漁業怎麼生存？小日本一意孤行，冒天下之大不韙，平民百姓也許沒有辦法阻止，唯一能做的就是遠離日本食品特別是海產。既然老美認為核污水是安全的，那就全部讓給他們享受吧。