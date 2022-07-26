新冠疫情仍未平息，猴痘已挾狂風掃落葉的姿態橫掃全球多地，世衞組織日前將猴痘列為「國際關注的突發公共衞生事件」，與新冠病毒看齊，意味猴痘的流行已觸發世衞組織的最高警戒級別。總幹事譚德塞表示，目前有來自75個國家超過16,000多宗猴痘病例，其中有5宗死亡個案，足證疫情來勢洶洶。

香港雖然暫時力保不失，但隨着新加坡、南韓、台灣等鄰近地區相繼出現病例，香港恐難獨善其身，然而港府做過甚麼？衞生防護中心一味老調重彈，強調會密切監察情況和採取適當預防措施，惟到底有甚麼預防措施，當局語焉不詳，市民不清不楚。甚至猴痘究竟如何傳播，市民有何方法自保，有關的宣傳和教育統統付之闕如。顯而易見，即使經歷了5波新冠疫情的深刻教訓，賠上逾9,000條人命，港府依然故我，應對突發公共衞生事件依然沒有長進，只知頭痛醫頭腳痛醫腳。在這樣的情況下，一旦猴痘殺入本港，肯定又是一場大災難。

目前日本仍未錄得猴痘個案，但厚生勞動省早在今年5月已公布應對措施，包括啟動對猴痘病毒有效的天花疫苗生產和儲備，儲備量會控制在一定的規模之內。反觀港府至今對是否引入天花疫苗諱莫如深，一味望天打卦等運到。有新冠疫情死病枕藉的前車之鑑，市民對這個政府早就失去信心，好不容易等到改朝換代、新官上場，以為會有好的轉變，起碼能夠未雨綢繆，無奈似乎事與願違，當局繼續以不變應萬變，市民怎一個愁字了得！

奇災巨禍往往在不知不覺間降臨。當世衞組織都對猴痘嚴陣以待，偏偏只有港府好整以暇，漫不經心，難道又要再死9,000多人，才能敲醒港府麻木的神經？