幾年前，台灣宗教界曾鬧出過一宗是非公案，一位在全球擁有數百萬名弟子的密宗上師，公然與座下一名女弟子決裂，上師批評這名弟子走入邪路，她自立門戶，在道場內名為拜佛，實為拜鬼，所供奉的先人竟包括二次大戰的日本戰犯。上師對此事憤怒至極，接連出書批評這位叛教弟子。

上師如此大張旗鼓，當然不單止是針對一個女弟子，因為那名弟子只是牽頭人，在她帶動下，該宗派有不少人的思想都走偏了，紛紛供奉起日本戰犯來。那些拜祭戰犯的信徒，很多都不是軍國主義者，他們的信仰跟崇尚戰爭無關，而是認為只要誠心供奉亡靈，亡靈就會保佑他們。供奉者若是法力高強，甚至可以指令靈鬼去替自己辦事，這跟民間流行的「養鬼仔」相似。

「養鬼仔」之說固然是荒誕不經，但是再荒誕的事都會有人相信，甚至可以流行過百年而不衰。近年又有人認為一般的鬼仔靈力不夠強大，於是發展到招來日本軍人的亡靈去祭拜，繼而幻想這些亡靈都是威神顯赫，可以使你所求順遂。這種風潮大抵是始自台灣，逐漸發展到海外部分的華人社區，說不定也傳入中國內地。

近日，南京玄奘寺被發現供奉着4名二次大戰的日本戰犯，事件鬧得沸沸揚揚，為甚麼有人要這樣做，原因尚待查考，或許是惡作劇，或許是內地有日本軍國主義的狂熱分子。至於是否有人迷信「養鬼仔」一類的邪術，自以為在供奉着威力強大的亡靈，可以幫助自己求官得官，求財得財呢？那就不得而知了。

總之，世界上的愚蠢與迷信者，從來都不乏供應，即使這個不是，也會有其他人是。