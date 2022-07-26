醫務衞生局局長盧寵茂回應有政府專家顧問提出夏季放寬社交距離措施，以達致更好的「混合免疫」，又建議放棄圍封強檢和學校每日快測；盧認為日後應避免各說各話，需統一發放訊息以防公眾感到混亂。本欄早已忠告「當務之急，規管專家」，單靠收編是不夠的，還得附以溝通與指導才是。

就像現今不少人也愛說「把小貓、小狗收編」，「收編」兩字是可以不帶任何不良動機的，純粹就是飼主與毛孩之間的各取所需。政府延攬專家協助抗疫，專家接受招攬，不管其出發點是造福社會也好，因為頭上頂着一個政府專家光環，故此大有「十年窗下無人問」，如今終於光大門楣的自豪感也罷，總之雙方在過程中你情我願，屬「牛唔飲水唔撳得牛頭低」的格局。

然而，涉事專家在發表被指各說各話、引起公眾混亂的言論前，顯然沒有與當局好好溝通，否則豈會有被公開批評的後話。專家根本就沒有意識到在接受了「政府專家」此一牌頭後，即使做回昔日慣常的發表學術討論、研究、探討，就算只是聯名文章，也應向當局先行打個招呼。由此可見，專家只不過是在某一特定領域裏取得專業資格的人士而已，對於象牙塔外的人情世故所知極其有限。

正如「對唔住，物競天擇，你係要過身」、「有人要見好見」，正常人對於言必無中的言論是會吃一塹、長一智，從此避之則吉的，可惜在一個「搶Fo」世代，正常人只佔極少數，結果賦予了所謂專家發表「發現、發現、發現哥倫布發現新大陸」的第N手「創見」，以及賊佬試沙煲式卻始終買大開小、買齊大小開圍骰的獨到預測。專家們何不研究北韓接種率之低，何以發燒病沒有令其遭受滅頂之災呢？這些研究更能造福人群。