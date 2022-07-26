全球暖化加劇極端高溫，令熱浪更加強烈和頻繁，歐美今夏遭遇嚴重熱浪侵襲，造成人命傷亡，香港亦連續多日發出酷熱天氣警告，劏房戶及戶外工作的市民受高溫煎熬，這都提醒我們加強減碳的重要性，共同承擔環保的責任。新成立的環境及生態局應該進一步推動全民參與，邁向碳中和，尤其是要鼓勵全民減廢及回收，加強社區配套支援，同時配合全城清潔行動，共建綠色潔淨社區。

香港在環保方面不乏鴻圖大計，政府過去發表多個環保政策藍圖，包括《氣候行動藍圖2050》、《清新空氣藍圖2035》、《資源循環藍圖2035》，環境及生態局在接掌天文台、食環署和漁護署後應比以往更強而有力，將藍圖落地成一個個執行計劃。正如在減排方面，廢棄物是本港碳排放第三大來源，在2019年佔約7%，筆者一直建議當局進一步整合全港3,000多個垃圾收集站，透過設計翻新，從中增加回收設施，加強廢物分類及資源回收功能，最終將其轉型為綜合廢物管理設施，將垃圾收集、回收、運送及處理一條龍結合，以提升各類可循環再造物料的回收率，為實施都市固體廢物收費做好準備。

由行政長官李家超成立4個工作小組之一的「地區事項統籌工作組」，日前召開首次會議，本月內將開展名為「香港新市容」的清潔運動，並由環境及生態局主力推動。過往不少衞生黑點問題，包括後巷垃圾阻街、鼠患等，由於牽涉不同政府部門，出現權責不清，未能得到有效處理。筆者期望港府今次進行為期3個月的全城清潔行動，不是停留在單一次的大洗街，最重要是釐清各衞生黑點的責任所在，避免再出現重疊或遺漏情況，確保社區的清潔和改善是可持續的，真正令市容煥然一新。