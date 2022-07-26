農曆「大暑」已過，可是高溫天氣持續，基層和前線打工仔女，尤其是室外工作的勞工真是苦上加苦。城市體力勞工的辛勞，並不比田間工作的農民好多少，同是「鋤禾日當午，汗滴禾下土，誰知盤中飧，粒粒皆辛苦」。兒時家中開飯，父親一見有人不小心跌下飯粒，便吆喝不小心者要立即執起潔淨後再食，不許浪費一粒米飯，便可見珍惜勞動果實的品格是多麼重要了，更體現長輩們對勞動價值的尊重之情。

香港同全球各地一樣，正處在地球發燒的「病情」中，高溫天氣的日子多發和持續。前日錄得攝氏36.1度，去年亦達36.1度，2017年達36.6度，2015年達36.3度，全年錄得35度以上的天數亦持續高企。

社會主義的祖國內地，父母官都是「民之所呼，我必有應」，除了從根治上改善環境，「綠水青山也是金山銀山」之大環境外，由國家行為宣布，當達到某一酷熱天氣溫度時，必須停工或縮減工時，但是不許減工資；還責成工礦企業，無論公私營都要以人為本，免費補水補健降溫。施政把保障人民生命放在最優先的位置，真正把人的生存權在生產活動中貫徹到位。

反觀資本主義的香港社會，在「大市場、小政府」的殖民地管治遺風下，重富輕貧施政方針和強資本弱勞工氛圍，則是「何不食肉糜」！請聽吧！請看吧！勞工及福利局局長孫玉菡回答傳媒時說，正在研究立法規管防止工人中暑。今天才研究？研究到何時？試問勞工團體今天才提出中暑要納入職業病嗎？可是，立法會尊貴的議員們已放暑假去了！更何況，幾乎所有辛勞工作的行業或工種都外判完了，立法規管有用嗎？官員議員們都在空調中「奮鬥」，急甚麼？急得來嗎？