天氣酷熱，老朽所居之上水更高達攝氏39度。熱浪侵襲，最貼地氣嘅頭版新聞，當推本報為民發聲嘅報道。天文台自本月15日發出酷熱天氣警告後，已維持多日，未來一周市區氣溫料仍高達33至35度！本報以「劏房似熔爐 慘無人道 寧瞓街住醫院」道出劏房戶嘅慘情！

有社區組織喺深水埗、旺角、觀塘、荃灣、銅鑼灣等地嘅10個籠屋、劏房、板間房及天台屋單位放置溫度計，喺觀塘天台屋發現室內氣溫高達41度，比室外氣溫35度高出很多，可見「寧瞓街住醫院」並非誇張！老朽幼時家貧，住唐樓板間房，每到盛暑，會跑到天台瞓喺麻石矮牆欄上，牆身雖仍有餘溫，起碼偶有風吹來，或仰望一天星斗，內心總舒坦一點！古人避暑，李白「夏日山中」曾夫子自道：「懶搖白羽扇，裸袒青林中。脫巾掛石壁，露頂灑松風。」詩仙之所以係仙，消暑都特別灑脫！

以前人較少，氣候未受工業化影響變暖，相信熱極都冇依家咁難頂，如今又邊度搵到咁正嘅山中清泉可以「裸袒青林中」吖！本報都特別提醒，艷陽高照熱辣辣，部分市民仍然不畏溽暑登山，有一名33歲印尼籍女子，於八鄉粉錦公路雞公嶺行山懷疑中暑暈倒，同行女友人見狀報警，事主由政府飛行服務隊直升機救起，惟其後證實死亡。又有到西貢蚺蛇灣行山及游水者疑暴曬至頭昏腦脹、暈眩等，要由直升機送往醫院救治。老朽亦留意喺高溫下竟有60歲老竇攜14歲自閉兒行山，結果父死子傷！各位，天氣酷熱，大家要量力而為，外出行山戲水，一個唔覺意反而釀成悲劇！

民生無小事，政府應多些宣傳及關心劏房戶被濫收水電費，要對違例業主嚴厲執法，並快速落實一戶一水錶一電錶，令劏房戶放心啲開冷氣有覺好瞓。