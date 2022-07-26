烈日當空，市民外出時無不是成吉思汗打仔，大汗揼細汗，苦不堪言。更辛苦的，當數常在戶外工作的工人，一般市民還可以躲到商場內「過冷河」，但工人只能默默忍受炎熱，為了生活繼續拚命工作。今年夏天，在新一屆政府食古不化，堅持延續上屆政府「無厘頭」防疫措施下，市民變得更加難捱；看到本港疫情呈現反彈趨勢，先別說通關，就連解禁復常也無望，不少港人早已心灰意冷。

說到這裏，筆者不禁要代表市民送贈官員一句歌詞︰「風繼續吹，不忍遠離。」吹！請官員「繼續吹」；吹奏新冠病毒如何「恐怖」，吹噓港府防疫「成就」，但請在吹到歇斯底里後停下來看看實況，想一想市民如今最渴望、最急需的究竟是甚麼！

毫無疑問，新冠病毒在剛爆發時是十分嚇人的！一種從沒見過的病毒突然出現，傳播力極強，迅速蔓延全國，且症狀惡化迅速，既無特效藥治療，也無針對性治療手段，面對排山倒海而來的確診病例，醫生只能眼白白看着病患不治而亡。然而，在內地官方強力手段下，一方面以封城、封省的方式減慢了病毒蔓延，另一方面則舉全國之力增建醫療設施，動用大批專家研究出有效的治療方法，迅速研製出疫苗等，完成體現了「治亂世，用重典」的精髓，使內地新冠死亡率遠低於世界各地！

然而世上沒有「一本通書讀到老」，時移世易，政策也應及時改變，才稱得上因時制宜。翻看史書，不少歷史學家喜愛用「功在當時，罪在後世」來評價古代帝皇，例如宋太祖推行更戍法，造成「兵不知將，將不知兵」，成功中止了五代十國兵變頻繁的局面，卻造成北宋後期軍力積弱。平心而論，趙匡胤能預視北宋末年的頹勢嗎？不！他只是針對時勢制訂合適政策，只是之後的皇帝不懂變通，一味遵循祖訓，以致徽欽二宗被擄，喪失大片國土。

如今新冠病毒一再變種，傳播力驚人，致死率卻大減。誠然，本港第5波疫情造成大量市民無辜喪命，但與其歸咎於疫情，不如歸咎於港府準備不足、安排失當。在疫情爆發前，公營醫療系統已瀕臨崩潰，至疫情爆發，病患急增，醫護自然難以應對，大量病患被迫在院外餐風宿露。縱然本港第5波疫情的狀況與湖北武漢市疫情初期類似，卻又不盡相同；畢竟武漢市爆疫是毫無預警，但本港第5波疫情爆發前夕，早有大量輿論警告港府「外防輸入」太過鬆懈，應對疫情的資源嚴重不足等，只是港府未有廣納善言。

時至今日，港人應對疫情已有經驗，不像第5波初期時的驚慌失措，死亡率也不如第5波初期般高；病患居家養病已能康復的例子不在少數，足見「亂世」早已不在，那「重典」又何須保留？港府與其盲目浪費資源，維持「無厘頭」的防疫措施，倒不如集中資源加強醫療系統，讓重症患者能及時得到治療，才是上上之策！