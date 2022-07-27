功夫茶：輕鬆升中固可喜　移民潮下有隱憂

莘莘學子喜洋洋，再進名校盡開顏。各位，功夫茶見東網記者採訪升中派位學子入到心儀學校，個個開心到飛起，又配以輕鬆悅樂，豈能不為之感染而鼓與呼！升中派位結果尋日放榜，雖然都見到有同學喊嘅場面，不過係喜極而泣吖！

今屆自行分配及統一派位階段獲派首三個志願嘅整體滿意率為95%，獲派首志願學校滿意率則為83%。有油麻地傳統名牌小學校長笑稱，今年佢哋學生獲派首三志願比率更創下歷年新高，逾94%，首志願亦達90%，成功入讀傳統直資名校嘅唔少。校長就表示，受移民潮及內地學生因疫情所限未能來港升學等因素影響，今年中一學額較以往充裕，學生入讀心儀學校機率大增。

家長見到自己仔女獲派第一志願，都難掩興奮和開心，佢哋揀校都係注重校風淳樸、學校有良好教學理念、交通配套好諸如此類。家長亦指出，今屆揀選心儀學校較進取，純因得悉傳統名校因移民潮流失唔少學生，是以「斗膽」進取啲博一博，依家博到自然鬆一口氣，將與家人一起食飯慶祝！天下父母心，恐怕多係「養兒一百歲，長憂九十九」嘅居多！「養兒防老」嘅相信不多吧！點講都好，功夫茶祝福佢哋未來學有所成，貢獻社會、國家，相信就係為人父母者得到嘅最大欣悅和安慰！

呢，從校長及家長嘅心裏話，今屆學生多開顏入到心儀學校，很大程度係因移民潮「帶挈」。早前教育局回覆議員提問時表示，喺2021/22學年，公營及直資學校嘅流失率亦創5年新高，分別達7.5%及8.4%，相較上一學年分別增加3.1%及3.4%，而流失人數方面，本學年公營學校教師流失人數達3,580人，直資學校達470人。教師整體流失逾4,000人，恐怕當中唔少都係趕移民！有校長表示，招聘教師嘅應徵信少咗九成，「教教吓書辭職」大有人在，一時請人都唔易！

嗱！教育局局長蔡若蓮曾歸咎於出生率下降，又話「移民不代表其不信任香港教育」、「未必對香港制度好不滿」云云。阿姐，教育唔同變魔術，手疾眼快就呃到人！事實都擺在眼前，師生再流失，殺校遲早來！教育靠嘅還是人，如果優良師資大量流失，教育質素如何保證？學生又流失，講真，想得天下英才而教育之固是奢望，連「集庸才而教之」都難如登天！再講吖！嚴苛禁聚令一再延長，一味點紅點綠；連派消費券都引入「DQ制度」，沙塵滾滾，殺錯良民，搞到天怒人怨！喂，咁只會趕客，都真係走吓一個又一個！正是：香港繁華紛紛落，移民潮下有隱憂！