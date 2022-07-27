世界視線：政客訪台亂挑釁　美軍憂慮變炮灰

美國政壇第三號人物、國會眾議院議長佩洛西下月或訪台，第四次台海危機迫在眉睫。中國外交部發出嚴厲警告，強調嚴陣以待。戰雲密布下，美軍參謀長聯席會議主席米利等人力陳風險，試圖令佩洛西取消行程，避免釀成戰禍。美軍高層對後果心知肚明，恐怕中美衝突演成核戰，將一發不可收拾。

根據三權分立原則，美國總統拜登無權命令佩洛西，但他與佩洛西分別是民主黨第一、二號人物。佩洛西行將訪台的消息傳出之際，正值民主黨在中期選舉民調低迷之時。拜登更是民望插水，在通脹危機上束手無策，不免令人懷疑他與佩洛西企圖打出台灣牌，轉移民眾視線。為了避免得罪工會失去票源，拜登亦遲遲未決定豁免部分中國商品的懲罰關稅，可見美國對華外交政策是內政的延伸。

去年初國會暴動後，米利為了洗脫對時任總統特朗普唯命是從的不利形象，與佩洛西聯手剝奪特朗普的核武指揮權。時移世易，米利極力阻止昔日夥伴出訪，一來時機恰好是中國人民解放軍建軍節，顯得格外敏感。再者，政客的言論及舉動是為了政治利益，與軍方目標不一致，若軍方不在局勢失控前阻止，將淪為犧牲品。以今次事件為例，如佩洛西一意孤行訪台，勢引起北京軍事回應，屆時變成美軍的噩夢。

至於米利另一顧慮是中美軍力對比，美軍兩個航空母艦打擊群在1996年第三次台海危機，仍可耀武揚威地進入台海。但中國反介入能力突飛猛進，離岸1,000多公里仍是反艦導彈的有效打擊範圍，美軍航母列根號近日便在南海不斷轉圈，演練機動規避反艦導彈的動作。而且，美國各軍種近年不是兵源不足，便是經費缺乏，裝備妥善率及人員訓練每況愈下，導致意外時有發生。各種不利因素影響下，美軍對解放軍沒有必勝把握。

拜登染疫前一天曾簡單轉述軍方的反對立場，在隔離期間隻字不提，把球踢回佩洛西。而她的回應亦模棱兩可，不否認也不承認。形勢一天比一天兇險，傳出美軍擬以航母或戰機保護佩洛西代表團的消息，看來已為最壞情況制訂預案，台海注定不平靜。