香港作為財富管理中心的重心，一直集中於內地資金，這應該是香港特有的優勢。但可惜，過往由於內地政經精英崇拜西方，以為把資金放在西方，既有得益，也有西方政府和體制的保障，並且代表他們與西方精英平起平坐，提高他們在國際和國內的社會地位，來香港投資便不是內地國營或私營大企業及它們的代表的首選，來香港的淪為次等，集中於內地地方和私營企業。

但是，今後中美矛盾加劇，美國大有可能以莫須有政治理由來凍結、掠奪內地精英（包括已入籍西方）的海外資產。只要在美國及美國政治盟友境內，以及是美元資產，都有可能如今天的俄裔企業家面對的命運，逃不掉美國的政治搶劫。

面對這樣的形勢與前景，中國內地大企業與精英們便不得不從西方撤資。撤資之後，資金是回內地？往自由島的海南、深圳的前海？抑或是中國最重要、最自由開放但有「一國兩制」保障的香港呢？無論為了這些企業與精英的利益，和國家的大利益，這些資金都應該撤回到香港，重整新發展的戰略與道路。

一如被美國驅趕的中概股，資金回香港，並不等於停留於香港。香港暫時還未有足夠的投資機會在本地吸納這樣龐大的資金，但作為中國最大、全球第3位的國際金融中心，香港具備制度、人才的機制與國際上金融等各方面深度的聯繫，可以進一步擴張，與中國內地的資金一起通過香港建設新的政治安全的投資渠道。目標不是單替這些資金作財富管理式賺取利潤，而是建造香港作為中國與全球最大的離岸金融中心，與紐約、倫敦、瑞士、開曼群島等競爭，鞏固中國的國際金融實力和體制。

與此同時，在香港集中全國的公私離岸財富管理，便於中央政府的監管、調控，抑制資金非法外流，更有力抵抗未來西方對中國的金融突擊，且進一步可參與金融方面的國際治理體系，幫助新興國家防禦西方的轉嫁危機，應對國內外金融危機，作出國際金融穩定化的倡議和示範。

中國內地資金以外，也因內地資金的示範和規模效益，香港更可吸引西方社會裏的華裔資本、全球新興經濟和「一帶一路」國家的資本。用香港日益更新改善的制度，召集全球的人才，中國發揮政治和經濟保障與加持，把中國及全球國際金融推進入美麗新世界。