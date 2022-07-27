美國策劃指揮香港「顏色革命」，在反修例暴亂中先是制裁香港特首和管治班子，制裁平息黑暴的香港警隊高層，之後《港區國安法》實施，香港司法界履行職責審理參與暴亂分子和幕後黑手，美國就要制裁「國安法官」和律政司的檢控官。

7月12日，美國國會及行政當局中國委員會（CECC）發表報告，指香港律政司自2019年6月以來，根據《港區國安法》以及與示威相關的指控起訴最少2,944人，其中一些案件涉及侵犯人權，涉及15名與這些案件有關的刑事檢控專員。報告還提到，香港律政司司長林定國表示自己不擔心被制裁，報告建議美國應對他們實施制裁，這份報告將提交國會和總統。

對此，香江府衙發表聲明嚴厲譴責CECC，指行為屬於威嚇一直獨立和公正地秉行公義的律政司檢控人員。林定國稱，以任何卑劣行徑企圖向檢控人員施壓，都只會徒勞無功。港府表示，《港區國安法》在香港實施不應受到任何形式的干預，譴責美方政客橫蠻無理的霸凌行徑，嚴重違反國際準則，粗暴干涉香港事務和中國內政。

英國打造的司法制度和全體人員，1997年原封不動的進入香港特區，對此，美英西方是感到滿意的，尤其是他們看到回歸後香港司法中人用他們掌握的「普通法」和手中的權力，挑戰全國人大常委會對香港《基本法》的解釋權及相關決定，為美英代理人反中亂港提供保護傘。他們更是全力支持，把其吹捧為「捍衞法治」、「捍衞民主自由人權」，而香港一些司法中人也以此為榮。

然而，當《港區國安法》實施，要打破保護傘，絕不允許有人挑戰和凌駕國家憲制、法律和中央權威時，他們的好日子到頭了。美國為了攻擊《港區國安法》、干涉香港事務和中國內政，就不惜用制裁的棍子猛打香港司法界法官們、檢控官們、律師們，香港司法人該「猛醒」了吧？