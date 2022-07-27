西方有所謂「黃金10億人」的說法，意思是指西方發達國家的大約10億人口消耗了地球上大部分資源，一旦地球上一半人口開始消耗同樣程度的資源，地球資源就不夠用了。根據這種理論，世界各國儼然被分成不同等級，西方發達國家自認高人一等，可以享用地球上最多資源，其他國家等而下之，永遠不能富強，否則就會被視為與發達國家爭奪地球資源，就要受到遏制打壓。你說這到底是甚麼邏輯？

正如俄羅斯總統普京日前在一個論壇上質疑，「黃金10億人」理論顯然是種族主義和新殖民主義，它將人類分為一流和二流，為甚麼「黃金10億人」要凌駕於所有人之上，並將自己的行為準則強加於人？他還一針見血地指出，西方確實已經取得很多成就，但很大程度是通過搶奪其他民族得來，例如在亞洲和非洲的殖民侵略，看看印度是如何被掠奪的。

普京的質疑絕非無的放矢，西方國家的歷史大多不乾不淨，長期以各種骯髒手段侵略別國，佔人家園，掠奪資源，甚至種族滅絕。而今天，他們正在恐慌，害怕全球共同發展，因為這意味着他們將失去優越地位，將無法再獨霸地球資源。

美國前總統奧巴馬有一次在接受澳洲記者採訪時毫不掩飾地指出，如果超過10億的中國人都過上與澳洲人和美國人同樣的生活方式，全世界都會處於非常悲慘的遭遇，因為地球將無法承受。此話夠坦白，也夠無恥，這正是西方不能接受中國人擁有和他們一樣生活水平的真正原因，也正是美國不擇手段阻止中國崛起的真正目的。

自己富裕了，卻不准別人共同富裕，這就是西方的強盜邏輯。他們把這種強盜邏輯包裝成西方文明和普世價值，強加於全世界，並以維護民主人權為名肆意對其他國家指手畫腳，簡直無恥至極。

然而今時不同往日，世界正朝着多極化方向發展，大多數國家都有獨立自主的強烈願望，都在考慮本國利益，再也不會任人宰割。西方企圖再用過去那套殖民手段掠奪全球，注定是一廂情願。尤其是隨着中俄等新興力量不斷崛起，美西方為所欲為的時代已一去不復返。美國軍事上不敢硬碰俄羅斯，經濟上無法遏制中國，連被視為美國盟友的印度也不聽華盛頓指揮，試問西方霸權還能維持多久？「黃金10億人」還能繼續凌駕於所有人之上嗎？