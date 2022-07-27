本港經濟一潭死水。財政司司長陳茂波表示，8月中會公布檢視全年經濟增長預測的結果，事先張揚可能有需要再次下調預測。政府早前已經將本港全年經濟增長預測，由原來的2%至3.5%下調至1%至2%，如果落實，將會是3個月內兩度下調預測。

他解釋，在消費券帶動下消費已經回升，但出口和投資依然低迷，第二季經濟表現未如預期中強勁，紓緩疫情所需時間較預期長。目前本港仍然受第5波疫情影響，加上內地疫情影響供應鏈和經濟表現，而歐美則受高通脹困擾，預料第二季經濟數字會較第一季有改進，但不會是令人鼓舞的數字云云。

其實不用司長長篇累牘去解釋，市民早已感到經濟疲不能興。本報早就指出，消費券只能收一時之效，一旦效應消失便無以為繼，長遠計必須讓社會復常。身為財政司司長，只知不斷調低經濟數據，卻無法提出振興經濟的良方，「阿媽係女人」的道理又何需勞煩堂堂司長不厭其煩地告知市民？

市民需要的是看見實際成果，政府起碼要提供時間表，告訴市民何時才能社會復常，擾民至深的「疫苗通行證」何時才能取消。僅通關一事，港府一籌莫展，高官語焉不詳，最近卻頻頻透過「喉舌」放風，指當局有意放棄與內地通關，集中與國際謀接軌，預計11月便會向國際開放門禁。早日定出通關日期是好事，惟風吹完又吹，卻始終不見高官一錘定音發出正式公告，市民一味估估吓，何苦來哉？

說到底，香港不缺能言善辯的官員，缺的是有決斷力、有承擔的執政者。本港經濟低處未算低，港府做事猶豫不決，拖拖拉拉，市民的生計也會隨之斷送。請高官切實拿出振興經濟妙計，不要一味講廢話，市民聽得很厭了。