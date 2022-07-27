日前，筆者到新界鄉郊探訪一對年老夫婦，在新冠疫情期間，朋友間大多減少往來，今番相聚，香港以至整個世界已變了不少模樣，大家談起來興味甚濃。老人家智慧深邃，就算只是說笑，內中不少道理，也是惹人深思。

兩位老人說：「早在十多年前，就叫你學咱倆，在新界區買一幢丁屋，要是聽話，今天該有多好。」兩老當然是開玩笑，筆者莫財，任何時候都沒能力買一整幢房子，當年不行，今天更不行。這對夫婦眼光獨到，十多年前以400多萬元，賣出一個800呎的高層住宅單位，再在粉嶺聯和墟附近，以同價買入一幢三層高的丁屋連2,000呎花園。到今天，原有的高層住宅升值到900萬元，丁屋卻已升至2,000多萬元，若論投資本領，兩老當然是誇啦啦。

然而，老人家說買入丁屋好，卻不是單計投資價值的高低，而是有深意存焉。這幾年世界大變，昔日唾手可得的資源，突然間可以十分稀缺，今日的歐洲缺電、缺糧，難保明天不會連自來水也變得彌足珍貴。英、法、德等國家已弄得如斯田地，誰又能保證同樣的情況，永遠不會在中、港、台三地出現。

老人家雖然是說笑，但是笑中或許有淚，他們指着天台的太陽能板說：「這房子的電力自給自足，即使世界大亂，外頭斷電，咱們也不受影響。」要是斷水又怎辦？兩老已經想好了，將來在花園開一口井，必要時打水用。

老夫婦同時安慰我說：「你沒有買村屋不打緊，將來要是遇上戰亂的話，歡迎你來我們家住，可以互相照應。」我聽後哈哈大笑兼連聲道謝。在今日的世界，誰也不敢說兩老所講的，只是天方夜譚。