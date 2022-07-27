一名中五男生不滿學校禁止男生留長髮，向平等機會委員會投訴，指「髮禁」有違《性別歧視條例》之嫌。平機會的回應令人哭笑不得，讓人反思這個機構是否該改名叫調解機會委員會更貼切？

平機會主席朱敏健被問到男女頭髮長度要求不一是否算是差別待遇，他表示不會評論個別個案，強調平機會不是判斷是非，而是希望以調停解決爭端。這便好笑了，不管「髮禁」是否真的牽涉歧視，平機會均應趁此機會，做到其網頁所講「致力消除社會上的偏見」，因為不存在歧視也認為自己受到歧視，當事人本身亦帶有偏見。

平機會搬出「以調停解決爭端」試圖蒙混過關，「哎吔，一人少句啦，相嗌唔好口呀，有乜唔開心傾掂佢囉，霎乜氣啫」，這根本就不能為各界以正視聽，試問要怎麼達致平機會所講的「推廣平等、多元和共融的價值」？如果認為透過調停就能解決社會觀念上的分歧與衝突，即等於說庭外和解可以令法庭從此關門休息，平機會之所以被譏作「廢衙門」，絕非浪得虛名。

男學生挑戰「髮規」所涉範疇實在過於龐大，英國社會學家紀登斯曾在其著作中寫道︰「家庭、同儕團體和學校的社會化過程，往往會促成小孩子將自我認同的性別化形式內化，如此一來，性別差異在文化上得以再生產，把男性和女性社會化為不同的角色」，但近年情況有變，「最近的研究認為，性別社會化不是一個簡單或單向的過程，因為人們積極參與其中並且可以拒絕或修改期望，使得社會化本質上不甚穩定且容易受挑戰」，一個廢衙門平機會又怎麼處理這等可能衝擊文化、社會的議題？於是，「我睇大家都係飲啖茶、食個包，交個朋友啦，好嘛？」這也叫平等機會委員會？哈哈。