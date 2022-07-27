筆者一直推動過渡性房屋政策，由第一個南昌220新建過渡屋開始，到尋覓欽州街等選址予政府及營運機構參考，見證了大大小小包括過渡性房屋大型屋邨落成。去年亦以「告別劏房行動」名義發表倡議書，包括提出進一步優化過渡性房屋倡議，其中就有促請政府加快完成兩萬個過渡屋的單位供應，並把過渡屋單位增至5萬個。筆者認為，早日讓劏房居民離開劏房，過渡性房屋或稱為社會房屋供應是必須的。

房屋局局長何永賢近日亦提到，將推出優化過渡性房屋措施，當中思考方向是興建更高、單位數量更多及附設升降機的項目，找一些使用年期更長的土地等。筆者認為，在優化過渡性房屋安排上，可集思廣益。首要是提速即「追落後」，目前投入服務的過渡屋單位只有5,215個。啟德方艙防疫設施能在4個月落成，是一個很好的啟示。提速辦法就是由局方或官方機構「落手落腳」作更多參與，而不是由不擅興建房屋的非牟利機構摸着石頭過河。其二，由政府主動列出更多適合做過渡性房屋的土地清單，這包括重新檢視千多幅政府未批租或短期租約用地，包括多間閒置學校。

其三，主動邀請私人發展商租借土地，或以稅務誘因鼓勵發展商在重建收購私人住宅期間，提供空置單位用作過渡屋。其四，可參考境外地區實施社會房屋政策，鼓勵私人發展商推出平價租金的單位，租予輪候公屋或有住屋困難的家庭。

其五，做好推廣及解說。部分大型過渡屋邨在新界區，市區劏房居民未必願意搬到新界，若屋邨可提供接駁至鐵路的小巴，或營運機構提供就業及學校介紹，讓市民多了解，這也可讓更多劏房居民接納入住。其六，確立一套過渡屋租戶編配及營運制度。