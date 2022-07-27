「回想3年前，『港獨』猖獗、『黑暴』肆虐、『攬炒』橫行，最令人痛心的莫過於香港美好家園慘遭破壞，最需要守護的莫過於香港來之不易的和諧穩定。」這段話出自主管港澳事務的京官，港人有痛定思痛認真思考嗎？

2019年，號稱幾十萬甚至上百萬人大遊行「反送中」，充分暴露管治基礎不牢，建在浮沙上。反中亂港勢力繼79日非法佔中後，已認定戴耀廷「違法達義」的煽動時機成熟，加上林鄭政府的綏靖主義和軟弱妥協路線，已形成集結群眾推倒政權的「顏色革命」大好政治時機。

教協在全港的教師會員發動和組織學生「反送中」，八大院校學生會成為「反送中」的各校司令部。職工盟及旗下的工會，教會的各種團契組織，社工及其組織，利用其服務機構煽惑服務對象。反中亂港的立法會議員和區議員利用其辦事處及地區組織等，打着「反送中」口號高度集結亂港勢力，運用佔中時的連結經驗和輿論攻勢，《蘋果日報》為首的黃媒造謠煽動，加上香港電台公然反政府的推波助瀾。「612」砸爛立法會吹響暴亂進軍號，公然用暴動、打城市游擊戰的形式，逼林鄭政府就範。美英等「新八國聯軍」由始至終全面指揮策劃、組織和金援，動用輿論攻勢，並配合制裁手段施壓，公然干涉中國內政，插手和推動香港這場暴亂。

香港世紀暴亂是怎樣煉成的？一問前律政司司長及廉署為何對黑金政治包庇縱容？二問18萬公務員為何只有紀律部隊旗幟鮮明止暴制亂？三問大專院校校長為何不制止學生帶頭掀起暴動？四問愛國陣營於區議會選舉為何差不多全軍盡墨？五問愛國陣營立法會議員為何不旗幟鮮明反對林鄭綏靖主義和投降妥協路線？基礎不牢，地動山搖，知否？