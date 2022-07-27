天文台持續發出酷熱天氣警告已逾10日，整個香港如熱爐，街外熱辣辣，住喺劏房嘅基層，室溫更超過攝氏40度，猶如廚房裏的蒸籠！呢啲熱氣，當然冇蒸籠咁誇張，之不過，好多劏房太逼仄，開風扇根本散唔到熱！

呢，天文台前台長林超英靠15cm嘅USB風扇降溫，佢人瘦又住通風大屋，可能真係應付到熱浪來襲，但對於老朽呢啲體重超過90公斤、油脂一身嘅肥佬，家居村屋，一把15cm嘅USB風扇想降溫？那直頭係天方夜譚！至於話鼓勵社福機構幫劏房戶安裝低耗能嘅氣流裝置，就完全離地！

阿哥，劏房戶「屈室求存」，正如有議員話齋，有冇睇實際環境吖？好多劏房係冇窗，有啲甚至細到冇位擺風扇！講真，擺到風扇又如何？老朽見到電視訪問一位住喺劏房嘅阿叔，佢一路吹住大風扇，啲汗就由面上涔涔滴下來！間房如桑拿房，阿叔話張床係滾㗎！日間就坐巴士「遊車河」歎吓冷氣，老朽相信佢係60歲或以上，可以兩蚊搭車！晚上寧願出去街瞓，伏喺休憩處嘅石桌上，佢話出面暈咗有人知，喺劏房焗暈、瓜咗都冇人知！一番說話，講到老朽都為之鼻酸！

呢嗱！現任民政及青年事務局局長麥美娟，都親自率領副局長等視察銅鑼灣一間臨時避暑中心，話聽吓入住者心聲並睇吓有乜可以支援喎！其實，18間臨時避暑中心，由晚上10時30分開放到翌日早上8時，但有流浪者唔肯入住，話入住者品流複雜，唔知隔籬瞓嘅係乜水，驚瞓着咗隨時物品被偷去！麥局長視察完都話有改善空間。嗱！是否可以添置啲可上鎖嘅櫃畀入住者用？又或者簡單組合間隔，畀入住者可以有少少私隱？此外，晚上是否可以提早些開放，等到10點半蚊都瞓啦！