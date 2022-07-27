上個月，國務院發布了《廣州南沙深化面向世界的粵港澳全面合作總體方案》。這個「南沙方案」的設計概念跟香港有着密切的關係，關乎我們未來發展的成敗，因此非常值得重視。

南沙區位於廣州市，素來是廣州的「南門」，前身是廣州南沙經濟技術開發區，2012年成為國家設立的第6個國家級新區。南沙跟外界接觸的歷史悠久，遠在清朝已建有海關和稅務衙門。在地理方面，南沙位於粵港澳大灣區的中心，離香港38海里，離澳門41海里，離大灣區裏所有11個城市都不超過100公里。

國務院推出南沙方案，除了是落實《粵港澳大灣區發展規劃綱要》的戰略部署，也是建設高水平對外開放門戶、推動創新發展和打造優質生活圈的重要舉措。而跟香港直接相關的是，南沙方案也是國家在全面深化改革開放和加快構建新發展格局的方針下，以深化粵港澳互利共贏合作為主要目的而構思的計劃。方案的目標是「加快建設科技創新產業合作基地、青年創業就業合作平台、高水平對外開放門戶、規則銜接機制對接高地和高質量城市發展標杆，將南沙打造成為香港、澳門更好融入國家發展大局的重要載體和有力支撐」。

既然南沙方案已推出，目的是要成為促進香港更好融入國家發展大局的重要載體和支撐，那麼香港要怎麼配合才能為本港以至整個大灣區未來的發展帶來最大益處，就成了新一屆特區政府必須考慮的事情。以筆者之見，香港的配合須從積極投資南沙和凸顯我們作為「超級聯繫人」這兩個方向發展。

按照方案的計劃，南沙的科技創新體制機制、產業合作、區域創新和產業轉化體系會首先在2025年完成。隨着青年創業就業合作水平進一步提升，教育、醫療等公共資源的匯聚，南沙將成為港、澳青年安居樂業的家園。而預計到了2035年，南沙的創新和產業轉化體系將會成熟，營商環境也會進一步完善。這樣，南沙就將在大灣區參與國際合作競爭中發揮引領作用，跟港、澳聯手建成高水平的對外開放門戶，成為粵港澳全面合作的重要平台。

在投資方面，筆者認為香港除了在資金和創新科技範疇以外，也應該充分利用在其他方面的領先和專業優勢。舉個例子，方案要把南沙建設成一帶一路的法律和仲裁服務中心。香港在這兩方面享有明顯的優勢，因此特區政府應該把所有南沙方案包含而本港又享有優勢的項目，轉化成香港融入南沙發展的切入點，為港商、專業人士和有志發展的年輕人提供便利，讓他們得以積極投入南沙發展。

至於凸顯香港作為「超級聯繫人」這一點，就更容易理解了。香港向來是國家面對世界的重要門戶，在這方面儲起了多年的實戰經驗，在南沙方案裏大可把這些經驗充分發揮出來。