功夫茶：屋邨設計存漏洞　私煙傳單派開巷

香港私煙問題嚴重，盲嘅都感受得到。嗱！炒熟咗嘅豆子，就肯定發不了芽！之不過私煙無論海關幾咁神勇，卻永遠打擊不完！各位，海關趁暑假前，喺7月初旬加強打擊私煙活動，短短一星期喺全港多區共偵破20宗相關案件。檢獲共約9,700萬支懷疑私煙，估計市值約2.7億個大洋，應課稅值約1.8億元；其中一單檢獲量達7,800萬支懷疑私煙，市值約2.2億元，應課稅約1.5億元，係海關21年來破獲嘅最大宗走私香煙案件。

阿哥！海關總結今年首7個月打擊私煙嘅情況，上半年已共檢獲2.59億支私煙，比去年同期上升21%。各位，私煙如此猖獗，你話係唔係屎忽窿生瘡，冇眼睇吖？呢呢呢，有組織召開記招，表示咁好大鑊，不但令吸煙率反彈，更擔心有青少年「搵快錢」而參與販賣私煙或派傳單，留下案底影響一生，要求多部門合作打擊私煙問題。

呢，不法分子利用屋邨嘅保安漏洞，派發俗稱「點心紙」嘅香煙傳單和網上平台招攬生意。佢哋透過「點心紙」宣傳「多買多折扣」優惠，甚至明目張膽以「客戶推薦計劃」招攬生意，誘使更多人犯罪，如此目無法紀，是可忍孰不可忍？有區議員表示，部分屋邨設計有安全漏洞，有多個出入口。佢以寶達邨為例，指該邨嘅大廈平台和地下各設一個出入口，而保安人手有限，不可能每個出入口都安排保安駐守，有不法分子利用漏洞，隨居民進入大廈派發傳單。議員向房屋署投訴冀增加人手，惟房署僅承諾安排增加錄影作監察，喂，同食環署裝乜鬼「紅外線感應捕鼠器」捉老鼠一樣咁廢！

唔少屋邨居民備受私煙單張出現喺信箱及鐵閘罅縫感到困擾，佢哋話即使多次投訴都冇用，指呢啲行為滋擾街坊，對青少年好大影響！仲話「今次就私煙傳單，下次就毒品傳單」！是以組織要求多部門合作打擊私煙問題，免青少年被犯罪集團利用誤墮法網！嗱！根據《應課稅品條例》，非法處理、藏有、售賣或購買未完稅香煙嘅最高刑罰為監禁兩年及罰款100萬元。咪以為暑假搵外快，捉到最多又判感化吖！

事實上，近排海關無論勇破私煙或毒品，而差佬就捉嚟捉去都係蝦兵蟹將，甚至淪為「替死鬼」嘅後生仔、學生哥，真正幕後黑手卻任由其逍遙法外，咁嘅環境，有乜辦法唔愈反愈黑，私煙愈破愈大單，毒品愈掃愈毒吖！喂！清除塑膠廢料，都要源頭減廢先有成效！今幕後黑手，根本就如烏蠅飛入糞堆裏，都係一樣臭屎蟲！功夫茶早前都提醒，掃黑除惡，要連根拔起，豈能有所謂「保護傘」！只有徹底清洗太平地，才能風景這邊獨好，樓高任由雲飛過，一天光晒，私煙自絕，毒品都變甜品！