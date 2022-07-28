世界視線：共和黨借勢拱火　佩洛西進退維谷

美國眾議院議長佩洛西擬下月初訪台一事持續發酵，唯恐天下不亂的共和黨政客乘勢拱火，前國務卿蓬佩奧及前白宮國家安全顧問博爾頓先後表示支持佩洛西訪台，令老太太騎虎難下。與此同時，在中國大陸發表極其強硬措詞、表明嚴陣以待後，台灣民進黨政府未如以往般對美國政客來訪表現出興奮情緒，反而透過外媒「放風」、擔心佩洛西成行會招來大陸報復，陷入困境。

英媒爆出訪台之行前，佩洛西正遭受政治危機，事緣她的丈夫保羅在半導體製造業法案投票前，大手買入數百萬美元的英偉達股票，被指有內幕交易之嫌。由於保羅已不止一次涉嫌利用內幕消息炒股獲取暴利，但似乎未曾受到審查，輿論和民眾自然對其口誅筆伐。一直被指眷戀權力的佩洛西當然不希望「臨尾香」，而訪問台灣自然成為轉移視線的絕佳話題。

在佩洛西欲空降台灣之際，正值美國總統拜登公開表示希望短期內與大陸領導人通話。那麼拜、佩是否在上演「黑白臉」戲碼、拿台灣當籌碼向北京施壓？這倒不是沒有可能，但從華府過去一段時間的表現來看，政府內部根本無法在台海問題上達成一致，更可能是垂垂老矣的拜登無法再令諸侯、部分政客為個人利益而自己「跳出來」，但混亂隨性的對華政策，將令擦槍走火的機率激增。

那是誰把佩洛西有意訪台的消息交給傳媒？有機會是不希望爆發戰爭的美國軍方，也可能是想讓拜登難堪的共和黨人。其中有意參選總統的蓬佩奧表示，願陪佩洛西訪台。他相約佩洛西一同訪台，是否兩黨團結的體現？非也，蓬佩奧和共和黨人只打算騎劫佩洛西的「畢業之旅」來撈取政治資本，反正去不去台灣，都是蓬佩奧得分。

正當陸美唇槍舌劍之際，有台灣官員向《金融時報》表示，若訪問被取消，則說明大陸的恐嚇策略奏效，但同時擔心如果佩洛西真的成行，大陸會採取意想不到的報復措施。對台灣而言，佩洛西來與不來非他們能左右，但來與不來對台灣來說，都不具有建設性，可是肉隨砧板上的台灣當局卻只能望天打卦；而被蓬佩奧等人將了一軍的佩洛西，也變得騎虎難下。