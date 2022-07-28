現時國際金融形勢正在大轉折之間。美元在獨霸全球之前是歐洲列強分割世界。有英鎊區、法國法郎區、美元區。19世紀中期以來，形成金融各個貨幣區的劇烈競爭，反映在德美崛起後對英法主導權的衝擊。但它們之間還是有一共通的條件作為兌換的標準，英國是金本位制，德美是銀本位制，法國並用金銀。由於與金銀掛鈎，各國都不可能濫發貨幣，因這會衝擊金銀本位，令貨幣急貶。

二次大戰後，確立美國的霸權也還是把美元與黃金掛鈎，各國相信美元是在於其擁有的黃金價值。1973年布雷頓森林體系完全瓦解之後，美元便無貴金屬保證，變成純粹的信用貨幣，背後是美國的經濟與政治實力。當時10國中央銀行支持美元。美國控制國際石油供應，但同時容許美元離岸市場的擴展，在美國管理體制之外，服務各國的貿易與投資需要。美國政府對國內的貨幣投資在管理之下有一定的財務保證，但離岸美元卻全無保證。

於是每當離岸美元擴張過度，出現支付危機時，國際資金便捨離岸，走進美國在岸的體系內，以享受美國政府的財務保障。在國際市場作為國際流通媒介的美元便供應大減，導致金融危機。美國卻因離岸資金流入，可平復其結構失衡。由在岸帶動的離岸美元供應一漲一縮的過程裏，美國企業可有損失。但最大損失的是美國以外的國家。離岸美元收縮，導致外國貨幣貶值，它們的經濟大受損失。其中的積累隨着離岸美元回流而轉移至美國。這形成在沒有貴金屬保證底下美元和美國經濟擴張的規律。

問題出在這樣的金融操作本小利大，美國的企業與資本便捨實體經濟從事金融，金融資本在國際流動可不交稅，美國本地便缺投資。政府只能以擴大負債來維持，過度消費（包括軍費），在岸經濟變成高度負債，政府難以財務保證。離岸資金不足以填補在岸的債務需求。一旦離岸美元收緊，即使調回美國，亦難以消解危機。於是，離岸美元所在的國家經濟凋零，美國在岸經濟亦難克服高債重壓，轉而在岸與離岸都要擴大貨幣發行飲鴆止渴，危機延長。

國際上應對之策，可能便回復金融戰國。各國形成不同的貨幣區，以經濟政治實力和黃金支持。人民幣、歐元、非洲貨幣、盧布、盧比等，首當其衝便是美元霸權與美國經濟。