回歸後，「港人治港」最大的問題，就是沒有實現「愛國者治港」。現在，中央已經扭轉了這個局面，並在選舉制度和公務員、公職人員宣誓效忠等方面，實施改革、定出措施，初見成效。

「愛國者治港」的原則，無人再敢公開質疑和反對，但是有些頑固分子，是迫於形勢和要「保住飯碗」而「口服心不服」的。有的人表面服從，內心強烈不滿；有的人是在韜晦，伺機反轉。像香港民主黨這兩年來的表現正是如此，他們實際上還是站在「愛國者治港」的對立面，還是不穩定因素。

像民主黨和公民黨這樣的組織到了今天，或是耍花招繼續和中央鬥法，繼續「刷存在感」，找機會再參選，或是裝死躺下，盡量銷聲匿迹。這些都是對未來的局勢和自身的命運深存東山再起之心，以為總有一天守得雲開見月明，再戰江湖。

他們不知道或不願意相信，香港局勢已經大變，中央對香港的工作方針、對反對派的方針，已經和過往完全不同，反中亂港勢力的被清除，是堅定不移的。他們不論耍甚麼花招，外國勢力再怎麼支持，他們都不會有翻盤的機會和可能，就像當年老蔣國民黨被掃蕩到台灣一樣，還想着有朝一日「反攻大陸」，不啻於做春秋大夢！

香港民主黨曾經是中共的統戰對象。統戰是中共取得革命和建設成功的三大法寶之一，北京實施「一國兩制」，這個法寶當然還要發揮作用。中共統戰工作的精要在於，在確定了相關工作的政治基礎之後，最大限度的團結一切可以團結的力量，最大限度的孤立和打擊一小撮敵人。當年北京實施「一國兩制」展開統戰工作的政治基礎，就是擁護中國收回香港，維護香港穩定繁榮。

對此，民主黨最初沒有問題，成為統戰對象。然而，因為骨子裏反共，崇尚美西政治價值，變成了逢中必反，要顛覆「一國兩制」，這就自我摧毀了統戰基礎，走向絕路。