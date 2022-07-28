面對通脹爆錶、油價飆升、食品短缺等問題，西方國家無能為力，於是病急亂投醫，企圖對俄羅斯出口石油設定價格上限，據說每桶不能超過40至60美元。他們以為此舉可收一箭雙雕之效，既能抑制油價和通脹，又能減少俄羅斯能源收入。但事情真的會如此簡單嗎？他們未免太天真也太自信了，買賣從來都是雙向的，價格跟隨市場變化，不管西方如何扭曲都無法改變交易規則。

正如有分析指出，對俄羅斯石油設定價格上限是一個非常荒謬的想法，結果只能適得其反，進一步推高國際油價。俄羅斯官員也曾經警告，如果西方避開俄石油，國際油價可能漲至每桶300美元。道理很簡單，供需決定價格，任何人為因素都敵不過市場力量。即使西方能成功說服主要石油進口國遵守價格上限，市場力量也將迅速衝破一切人為限制。假如俄羅斯再乘機減少或暫停出售石油，油價勢必更加失控，西方豈不是弄巧成拙？

再說，主要石油進口國會不會遵守價格上限，也是一個很大的疑問。美國財長耶倫早前聲稱跟中國官員討論過相關話題，「中方對美方的提議很感興趣」 ；然後她又找印度商談，結論也是「令人振奮」云云。這分明是自欺欺人，中印兩國對石油限價一直反應冷淡，沒有作出任何承諾，更不可能在俄羅斯背後插刀，老美不過是自作多情罷了。

華盛頓總是喜歡對其他國家指手畫腳或發號施令，早前要求沙特提高石油產量，現在又要求中國和印度遵守俄油限價措施，彷彿全世界都必須聽從其指揮。殊不知時移勢易，美國影響力今非昔比，沙特尚且不買帳，中印兩個大國更不吃這一套。老美企圖用石油限價來離間中俄和印俄關係，然後坐收漁人之利，這種陰謀詭計豈能瞞得過天下人。一滴油看世界，美西方對俄油限價，恰恰證明他們已技窮。

世界正處於百年未有之大變局，美國卻依然沉迷在昔日舊夢中，以全球領導者自居。其實眾人皆知，美國綜合實力已大不如前，愈是橫行霸道，愈顯得力不從心，愈加速霸權衰落。華盛頓本想利用俄烏戰爭消耗俄羅斯，沒想到被消耗的反而是自己，隨着各國紛紛去美元化，美元霸權搖搖欲墜，老美不暇自哀，還企圖為俄油限價，不是很可笑嗎？害人終害己，難道他們還不明白這個道理？