香港以至全世界正處於多事之秋，各種負面而震撼的消息紛至沓來，按理一般尋常新聞，在這個年頭不容易惹人注意。但在7月26日，香港新聞網絡熱搜的第一名，卻是一位佛門高僧圓寂的消息。

剛捨報往生的是釋淨空法師，他以96歲高齡，圓寂於台灣。老法師出生於中國內地，在台灣出家，及後到美國、新加坡、澳洲等地弘法，晚年定居於香港。兩年前，他本來打算到台灣作短暫訪問，因為新冠疫情爆發，便一直留在寶島。出家人行止無定，一切隨緣，最後就在台灣示寂。

娛樂界盛傳，周潤發早年拜見過淨空法師之後，便幡然有悟，決定將以10億元計的身家捐出，以回饋社會。老和尚一生，確是在教人「有捨才有得」的道理，你愈是樂於布施，愈能福澤綿長。法師經常講一個親身經歷的故事，他說年輕時曾和兩個同齡的朋友去算命。算命先生說，你們三個人都福薄，活不過45歲。老和尚回憶說：「其他兩人信不信，我不知道，自己卻是篤信不疑，因為我家族的男丁，幾乎沒有活過45歲的。」

到了45歲那年，同去算命的三個人，一個在2月去世，一個在5月去世，到了年中，淨空法師也突然鬧病，他本也以為大限已至，但結果只病了大半個月，便霍然而愈，竟然死不去。事隔一、二十年後，老法師身邊的人，將他的八字拿去給其他算命先生看，對方沉吟半晌，說：「這個人應該不在世了吧。」

淨空法師晚年經常講起這段往事，他說：「那兩位算命先生都算有功夫，能看出我是促壽之命，不過命運從來不是注定，只要多行善積德，定業也可以改變。」