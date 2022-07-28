世界衞生組織日前將猴痘列為「國際關注的突發公共衞生事件」，希望有助加快疫苗研發。與此同時，一名尼日利亞男患者在泰國布吉確診，他曾與一名女性在沒有防護措施下進行性接觸。猴痘遇上後疫情時代報復式冶遊去滾潮，有可能加速病毒擴散，傳入香港亦只是時間問題。

世衞總幹事譚德塞指出猴痘「在全球迅速擴散，透過新傳播模式，我們對此了解甚少」，雖然有專家根據猴痘在歐美國家波及的人群和傳播方式，推測中國大陸最早受到猴痘疫情襲擊的極有可能會是男男性行為人群。然而，上述那名在沒有防護措施下曾與男患者進行性接觸的女性，她之後的性接觸史將成為猴痘會否加速擴散到異性戀人群的一大關鍵。若然她的身份是性工作者的話，她有更大機會曾與更多人士有緊密接觸，而若然已將病毒傳播出去的話，擴散程度將更廣更快。

不僅如此，報道指上述男患者上周一在布吉確診後擅自離開檢疫地，周六在柬埔寨被警方發現後送院治療。雖然泰國方面已迅速追蹤患者到過的兩處娛樂場所，142人因此接受病毒篩查，但一個越柙之徒會有多誠實去一五一十供出自己曾到訪的處所，實在頗成疑問。延誤追蹤將造就猴痘進一步擴散，這豈止男男性行為人群，簡直已屆人人自危的地步。

有指抵港檢疫措施有望11月解禁，疫情前不少港人喜到泰國尋歡，趁「鬆綁」來個報復式喪嫖，將猴痘帶進港境便大事不妙；即使港人外遊守身如玉，但接觸受患者污染的床上用品也可能染上猴痘，如何做到萬無一失？港官只說會密切監察，具體措施、疫苗安排卻一律欠奉，明顯是掉以輕心。莫非以為猴痘患者身上水泡皮疹，狀似大熱玩具彩虹矽膠板，便以為這個病是鬧着玩的？