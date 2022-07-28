本港近日連續錄得超過36度的高溫，惟全港仍有多個市政街市欠缺空調，室內溫度逼近40度，居民被迫在侷促悶熱環境下汗流浹背購買食材，而檔戶亦長期在侷促環境下工作，情況極不理想。

西貢街市就是其中之一，雖然有安裝風扇及冷風機，但室內溫度仍接近40度。筆者日前到該處了解居民及商販情況，並再要求食環署正式將其納入街市現代化計劃，望能惠及市民大眾及租戶。

於食環署管理的96個公眾街市或熟食市場當中，仍有53個未安裝冷氣。炎熱潮濕的天氣除了影響大眾購物體驗外，亦影響商販工作，更影響食物質素。有魚檔商販表示每日花錢購置大量冰塊，卻因太熱而霎眼融化；肉檔商販指肉類容易變壞；亦有菜檔指出風扇吹乾蔬菜，經營環境大受困擾。

惟單是早前成功爭取大圍街市安裝冷氣已花逾10多年，剩下未安裝冷氣的街市更是遙遙無期，近幾年來才終於有首個香港仔街市的翻新工程，至於楊屋道街市、牛頭角街市及九龍城街市的全面翻新工程，仍只聞樓梯響。有見及此，筆者要求署方短期內加裝強力的風扇及冷風機等，增加場所的空氣流通兼降溫，並盡快為西貢及其他街市安裝冷氣，政府亦應為全港市政街市訂下加裝冷氣設施的時間表。此外，安裝冷氣工程要獲得八成商戶同意才可啟動，門檻過高。筆者希望政府研究進一步降低同意百分比，並縮短安裝工程時限。

街市熱得宛如蒸籠，市民商戶叫苦連天。期望署方減少煩瑣的程序，加快翻新工程，為市民提供舒適的購物環境的同時，亦為租戶提供更完善的街市設計及設施，急市民所急，做到「以結果為目標」。