有論者撰文報端公開鼓動立法會議員揭竿而起，並看哪位議員有「吉士」引火燒身，損己利益和福利，提出取消立法會放暑假休會的殖民地遺風。筆者極之贊同，大倡立法會與民同甘共苦，以身作則，貫徹「享天下之利者，任天下之患；居天下之樂者，同天下之憂。」把「人民對美好生活的嚮往，就是我們的奮鬥目標。」作為立法會工作的座右銘，同工同假！

其實要取消立法會暑假休會兩個多月不召開會議的安排，不在於議員的反對或要求，也不在於議員喜惡與否，因為立法會會議何時舉行？何時休會？以及在特別緊急情況下召開特別的會議等等的安排，全在行政長官的憲制權力，立法會會議的安排完全體現行政主導的體制。行政長官經考慮後，每年透過憲報公布下年度立法會的會期，因此何時開會、何時休會完全是行政長官的權力，立法會只有配合的份兒。

為甚麼立法會有暑假休會這個傳統呢？就是始於港英殖民統治下，官員和議員都是來自宗主國英國，那時也沒有飛機，靠輪船返國回鄉往來費時甚長，那麼便出現暑假休會這回事了。因此，立法會暑假休會是徹頭徹尾的殖民地統治色彩，不立即改革取消，怎說是貫徹愛國者治港呢？君不見，當下行政長官宣布，就施政報告展開30多場的諮詢意見會議嗎？立法會卻放暑假去了，成何體統？

話得說回來，立法會休會後是否議員都放假去了？倒也不是，只能說「同枱食飯，各自修行」了。不過，筆者作為12年工聯會的議員時，根據工聯會不成文的規定，議員要放假要向工聯會請假批准的，整個暑假的工作安排比非休會時更繁忙。說到底，請李特首在施政報告宣布取消立法會暑假休會吧！