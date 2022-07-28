罰不懲，謂之縱惡；一物失稱，亂之端也；罰不當罪，不祥莫大焉。老朽知道公正的審判，對安定社會有很大作用，要是罰不當罪，輕輕放過任何一個惡言劣行，都有可能釀成災難！西諺說：沒有一滴雨會認為自己造成了洪災！

習慣成自然。一個習慣隨地大小便嘅人，會覺得隨地吐痰要受罰嗎？老朽幼承庭訓，千萬要慎言謹行，切不可口舌招尤！一個人若然嘴巴太毒，愛胡說八道，那遲早要給自己惹來大麻煩。言為心聲，口舌背後，必然有一顆充滿着惡毒嘅心。是以「慎言」一直係老朽嘅座右銘。之不過，看了「揚言炸東方者竟獲輕判」一案，又令老朽陷入迷思，乜用威嚇言詞「炸×咗東方日報」都係被裁判官輕判感化一年！

媽！我不要沉默是金喇！我鍾意信口開河亂噏廿四！「話到口中留半句」！我睬你都有味喇！我又「一時愚蠢」，唔知點買馬，若然今趟玩大啲，「炸咗成個香港」，唔知又有冇問題呢？

冇錯！「炸彈嚇詐」係嚴重罪行，經簡易程序被定罪，最高可被判處罰款5皮嘢及監禁3年；如循公訴程序被定罪，最高可被判罰款15萬個大洋及監禁5年。刑事恐嚇，最高亦可處以5年監禁。之不過，徒法不能自行，更何況香港司法爛透心，法官犯錯可以不負責，投訴司法又必然唔成立！兩層投訴機制又係好似神主牌！

法官大人，又話香港係「福地」，福你個頭！點解買馬次次都輸？點解六合彩頭獎冇我份？我並非「一時愚蠢」係一世人都愚蠢吖！有人恨發達恨到黐咗線啫！本席哀其不幸，怒其不爭！循例判感化一年，之不過，基於案情稍嚴重，判夠兩年感化喇！