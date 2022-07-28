最近，內地一批公安官員集中調崗，搖身一變，成為大學校長。以山西為例，太原市副市長兼公安局長的葛波蔚，調任山西能源學院副院長；晉城市副市長兼公安局長陳浩，調任山西科技學院副院長；大同市副市長兼公安局長史水鴻，轉崗山西大同大學副校長；山西省公安廳政治部主任趙永勝，調任太原師範學院副院長。從主管治安的警界一哥，變成學校副職，其職權含金量無疑大大縮水。

如此大面積調動，已屬不尋常；而如此多的公安，批量調職大學，更堪稱史無前例。其實，這是清理洗牌的縮影之一。近兩年，內地持續進行全國政法隊伍教育整頓。除了一些官員被紀委直接查辦之外，還有一些情況相對較輕的問題官員，則被進行組織處理，投閒置散，小懲大誡。

這大致上包括三種情況。第一類是跨省調職，調離公安系統，主要是副省部級高官。如河北省副省長兼公安廳長劉凱，調任吉林省副省長；湖南省副省長兼公安廳長許顯輝，調任廣西副主席。他們履新後，都不再主管公安工作。

第二類是在省內調離其他閒散部門。如河北公安廳反恐專員張惠龍，調任省煤田地質局副局長；如湖北省公安廳副廳長余平輝，調任省體育局副局長；河南省公安廳副廳長范玉龍，調任省退役軍人廳副廳長。而第三類就是批量轉崗大學。

公安系統被稱為「刀把子」，是維護社會穩定的強力部門。將不被信任的官員調離，亦無不當。然而，大量地塞進大學，則很值得商榷。大學傳道授業解惑，警察查案捉賊捕盜，文武殊途，並無太多交集。古今中外，未嘗有讓警察批量進入大學做官的案例，實在有礙觀瞻。

當然，這絕不僅僅是個面子問題。大學是教書育人、學術科研的高等學府，直接關乎一國人才、科學、創新、思想、文化的發揮水平。對大學是否重視、呵護，也可直觀反映出一個國家對於教育和人才的態度、取向。文革期間，大學師生下放，高考取消，工農兵上大學，整整造成了一代人才的斷層。損失慘重，教訓深刻，殷鑑不遠。

大學者，有大師之謂也。如今，有大師的大學，鳳毛麟角，卻一股腦安插進這麼多「大sir」。很多在三呎講台手執教鞭幾十年的老師，在校內毫無話語權。而外調的公安，則直接身居高位，發號施令。可以說，大學的官本位色彩進一步固化，人才結構和治理結構則同步退化。

內地是「大政府、小社會」。一省之內，黨政廳、局、部、委、辦、署，以及各種國有企業、中心、館所，動輒幾百個。對於問題官員進行清理，並不缺乏安置官員的地方。實在沒必要也不應該將稀缺的大學作為收容站。這與崇尚教育、崇尚知識、尊重人才是背道而馳的。