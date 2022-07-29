正論：公屋資源屢浪費　解決問題要有為

房屋問題困擾港人已久，不少市民早知置業無望，只能輪候公屋。奈何公屋同樣供不應求，輪候時間屢創新高，使得市民只能蝸居在劏房內，無了期地等待。說起來頗為好笑，雖說公屋供不應求，偏偏又出現大量空置單位，形成「有屋無人住」的荒誕亂象，加上房屋署對此視若無睹，令問題漸漸惡化。歷屆政府碌碌無為，已惹得天怒人怨，以致於申訴專員昨日宣布就審研房屋署的「長者住屋」及「改建一人單位」的安排，展開主動調查時，市民無不拍手叫好！不過，追責固然重要，但「亡羊補牢」才是急市民之所急，現屆政府能否有所作為，才是平息民怨的關鍵。

「長者住屋」是由房屋署於上世紀80年代推出，最初是為年滿60歲的單身公屋申請人而設；房屋署當時亦因應社會需求，推出「改建一人單位」，即是把一般公屋單位分間成2至3個房間，住戶需共用單位的廚房及浴室設施。隨着時代變遷，「長者住屋」及「改建一人單位」變得不合時宜，於是房委會在2000年通過停止興建「長者住屋」，同時取消「改建一人單位」，並且逐步把「改建一人單位」及部分「長者住屋」單位，還原為一般公屋單位，撤銷入住「長者住屋」的年齡限制，又把餘下的「長者住屋」單位納入「特快公屋編配計劃」之內。

惟事隔超過20年後，根據房屋署資料顯示，於去年6月30日，「改建一人單位」及設計與其相近的一型「長者住屋」單位的空置率，均高達六成；至於二型及三型「長者住屋」單位的空置率，亦多達一成至一成半，情況極不理想；尤其現時一般申請者的平均輪候公屋時間已攀升至6.1年，即使是長者一人申請者，平均輪候時間也長達4.1年，兩者均已創下23年以來的新高！在輪候者望穿秋水之時，緣何會有逾千個公屋單位被空置呢？

答案早已揭破！本報先前揭發有大量公屋單位被空置時，已踢爆單位錯配問題︰有一心只想揀新樓的輪候者獲當局編配舊公屋，輪候者當然拒絕；然而一些有急切住屋需要的市民，卻遲遲未獲派公屋！而申訴專員昨日披露的投訴個案，更進一步印證了報道；居然有從未參與「特快公屋編配計劃」的非長者公屋申請人，獲編配「長者住屋」單位，導致失去了一次配屋機會。「長者住屋」單位不是早被納入「特快公屋編配計劃」了嗎？難道所有「特快公屋編配計劃」的申請人均已獲派公屋了嗎？「特快」兩字的意義，究竟何在呢？

凡此種種，無不是上屆政府行政混亂，房署官員敷衍塞責的鐵證！事實上，現時被空置的公屋單位縱然條件較差，也遠勝於劏房環境，絕非無人問津；奈何當局從不審視輪候者的真正需求，胡亂編配，最終導致寶貴的公屋資源遭到浪費！新一屆政府雖然上任不足一個月，但市民陷於水深火熱之中，不容再等；當局應正視問題，尋找出有急切需要的輪候者，徹底解決「有屋無人住」的亂象！