產評：閉關陰乾掉眼淚　經濟內耗樓欲墜

新冠疫情爆發已超過兩年，至今仍是一波又一波的出現，惟整體上引起的病亡殺傷力已隨着病毒變種而減輕。之不過，港府尚未有因應疫情和醫藥治療的變化來優化防疫政策，變相讓香港繼續閉關，經濟內耗沒完沒了，表現率先反映景氣的港股水盡鵝飛，美國猛力加息對樓市的打擊亦正逐步浮現，一旦樓市大冧，對整體經濟以至港元匯率和金融穩定的打擊不容低估！

物業作為主要資產，價格隨着經濟景氣周期變化而有起有跌，是市場化下正常不過的現象，惟適當的供需調控和配套措施，往往能減低波動和副作用。如今港樓面對最大危機是經濟長期處封閉狀態，變相在「陰乾」，靠政府派消費券、保就業，顯非長久之策。企業盈利復甦無期，職位減少，打工仔收入不繼，通脹下生活開支瓣瓣加，政府稅收下降導致財政失衡，這些問題繼續發展下去，不出大禍才怪！

今年上半年港經濟備受第5波疫情和內地封城防疫的衝擊，表現遜政府預期，如今又遇上全球通脹和加息潮，美國陷入經濟衰退風暴，下半年內、外形勢實不容樂觀。如是者，市場對物業的投資需求，以及用家在供樓負擔上升下對置業的需求，皆受壓抑，樓價調整的理由相當充分。更何況，近年香港再現移民潮，大量中產或以上家庭帶着人才和錢財離港，非但打擊需求，亦削弱樓市的購買力，二手樓市沽壓尤大。經濟前景不明朗，通關無期，樓市「辣招」又不撤，致使樓市的不穩定因素正不斷累積。

此外，內地樓市爆發「爛尾樓」危機，若第三季經濟依然未見起色，內房泡沫爆破不知如何收科。過去一河之隔的深圳樓價飛升，拉近與香港北部的樓價差距，變相成為一股支持港樓價格的力量。可若然內地經濟與樓市景氣持續下滑，樓價單靠「北部大都會」概念來支撐，只怕遠水難救近火。

歸根究柢，一日未恢復正常通關，香港缺人、缺錢，股、樓等資產價格向下，是不能避免的。港股已調整了好一段時間，如今成交淡靜，是典型的「陰乾市」，若再遇打擊，將會是裂口式的大跌；至於樓市，近季數據已明顯轉弱，若政府不及時採取措施打破經濟僵局，穩定市場信心，資產價格尚難估底。

環顧全球，外部風險上升、內部經濟積弱，往往就是貨幣波動、金融動盪之源。如今香港既處中美博弈的夾縫，俄烏戰爭加速東西分裂，香港面對來自西方的金融制裁風險揮之不去。偏偏防疫問題持續削弱經濟競爭力，國際金融中心無法稱職地發揮「樞紐」功能，致令人、財求去，吸引金融大鱷目光，賭聯匯脫鈎，沽空港元的傳聞再起，空穴來風。

對於不少香港人，樓既是安居之所，是窮半生精力的財富所在，也是不少人賴以養老的財產，更是不少商家作為業務資金周轉，安度經濟逆境的重要資產。政府繼續老神在在，不甚作為，只會換來更多失望、意外。盡快優化防疫、為樓市撤辣、有序恢復通關，推動經濟活動正常化，皆為當務之急，刻不容緩！