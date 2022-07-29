功夫茶：程序繁複久拖延　知衰致歉要改善

不是見到希望才堅持，而是堅持才會見到希望。之不過，有啲嘢死守規則而一成不變，又或者一味講求程序而昧於變通；醫管局管理層與前線醫護平時若然又冇乜溝通，分分鐘會因「機制」僵硬，堅持而變成「一遲足成千古恨」！

是咁的：罹患先天性心臟病嘅5歲「小鐵漢」Kansas，繼本月12日完成機械心瓣手術順利出院後，3日前即26日突然發燒，父母擔心係手術併發症馬上將佢送往天水圍醫院急症室，家人希望轉院至剛完成手術嘅香港兒童醫院，但因天水圍醫院冇兒科未能轉介，只能安排Kansas轉至設有兒科嘅屯門醫院再轉介。

「小鐵漢」父母透露，屯門醫院雖然有兒科病房，不過該院就冇心臟科醫生為Kansas診治，只能處方退燒藥。之不過，情況冇好轉，其父母一直希望院方能從速轉介兒子往香港兒童醫院，由主診醫生跟進；一來主診醫生跟開，知道「小鐵漢」病情，知頭知尾，點都放心啲！之不過，屯門醫院回應要等到早上，巡房醫生決定如何處理。由於轉介程序濕滯，以致延遲咗約17小時，才獲轉介至香港兒童醫院接受治療。

幸好Kansas情況冇惡化！但其父親日前於社交平台發文，怒斥醫院管理局轄下嘅公立醫院轉介程序繁複且欠缺彈性，質疑目前醫管局疊床架屋嘅醫療流程，係唔係可以保障病人免於被延誤治療？醫管局就事件致歉，並表示如心臟科評估個別病人有需要，可毋須經轉介，直接前往兒童醫院並入住心臟科病房。阿哥，早響吖！

做醫生，不論公院或私院，本應有「視病猶親」嘅使命，對病人要着緊，要當病人係自己親人嘅心態，尤其係一個歷經咁多手術「考驗」嘅「小鐵漢」，講真，佢都係小朋友啫，為人父母緊張係十分正常！醫管局就話，目前病人正在香港兒童醫院留醫，醫療團隊會為病人提供適切嘅治療及詳細跟進其臨床需要，並會盡力為家屬提供所需協助。

「小鐵漢」嘅父親經與前線醫護溝通後，直言唔少人均對醫管局現時機制及流程不滿，並透露各大醫院唔少個案均須經過類似繁複安排！

各位，呢啲「瞎折騰」只凸顯制度死板，醫療系統官僚！「小鐵人」嘅父親建議當局容許病童喺兒童醫院完成手術嘅特定時間內，若身體出現異常可直接去該院求醫，唔好再發生「小鐵漢」類似情況！呢種推己及人嘅精神相當可嘉！其實，醫管局事後先表示「有需要可毋須轉介」直往兒童醫院求醫，亡羊補牢，點都好過乜都唔做！都說「醫者父母心」，醫管局經一事長一智，應該再審視流程是否繁複，並與前線員工多作溝通，避免因「一遲足成千古恨」！