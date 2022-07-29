世界視線：以國對伊放狠話　中東狼煙烽再起

以色列近期可謂坐立不安，事緣美國總統拜登早前的中東之行，未能拉攏沙特阿拉伯及阿聯酋打擊伊朗；轉頭伊朗和俄羅斯達成雙邊經貿的本幣結算，德黑蘭更將向莫斯科提供飛機零部件及維修服務。惟徹底觸動以方神經，是伊朗透露技術上已能研製核彈，更能輕易生產核彈所需的九成濃縮鈾。結果以國防長甘茨放出狠話，揚言已準備打擊伊朗，以阻止其核計劃。

甘茨形容，伊朗並非只是以色列的問題，而是全球性的問題，但強調以方有能力「嚴重損耗和推遲伊朗核項目」。他續稱，預計伊朗核協議短期內不會達成，並批評該協議只是一種拖延戰，而且能讓伊朗經濟得到發展，最終令伊朗重回核項目的做法合法化。值得留意的是，甘茨特別提及拜登月初時的言論，即美國不排除把使用武力作為針對伊朗的最後手段。

以色列視伊朗為心腹大患，一直希望將其除之而後快。甘茨突然發出強硬表態，很大程度是拜登的中東之行，未能說服阿拉伯國家組成「中東小北約」對付德黑蘭。儘管華府一再向以色列保證不會讓伊朗取得核武，惟美國國力衰弱已是肉眼可見的問題，中東各地諸侯也不再對山姆大叔唯命是從，惴惴不安的以色列自然要有所打算，因此不斷強調最終若「無偈傾」，動武必然是一個選項。

反觀伊朗近月動作頻頻，顯然希望趁美國和北約忙於應對中俄之際，借機擺脫困境。不久前，伊朗罕有地表明要與宿敵沙特阿拉伯改善關係，兩國近日在伊拉克舉行多年來首次外長級會談，取得積極成果。這可說是歷史性事件，倘若伊朗和沙特多年來的矛盾能得以緩解，甚至展開區域性合作，那麼美國在中東地區及對能源輸出國家的影響力將大減，以色列也將面臨非常不利的局面。

在核談判僵持不下下，以伊之間的明爭暗鬥恐怕將會白熱化：以方將增加針對伊朗核設施的破壞活動；伊朗則加大對國內以色列間諜網絡的偵查力度。此外，雙方在網絡、情報界間的影子戰爭也勢必擴大，更有可能在敍利亞、伊拉克、也門等地，爆發新一波的代理人戰爭，令中東地區陷入另一輪戰火。