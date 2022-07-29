民建聯組團訪問東南亞，這是香港建制派議員的創舉。在黑暴之後，正要推動香港各方面的發展，彌補過去短缺。東南亞現是中國的最大外貿夥伴，發展潛力巨大。以印尼、菲律賓的人口，越南的加工貿易條件，東盟10國在加入RCEP之後，與中日韓和西方大國合作，將有趕上歐盟的機會。歐盟備受戰爭打擊、人口老化、去工業化、金融化的程度增加，政治紛爭日重，形勢不佳。東南亞且長期與香港關係密切，當地華僑頗多，不少在香港有血緣連繫。當港商在內地加工貿易受成本上漲而外移，不少是移往東南亞。

各個方面看，東南亞實在是香港今後發展的關鍵地區，在現有條件上，應是進一步合作發展的重點對象。特別是中美矛盾日深，中國外貿投資的重心將從西方（歐美）轉移到其餘的新興國家。香港必然跟隨內地轉移，從集中於西方要轉變為對東南亞等新興國家開放。這是一個政策體制和思想文化的大轉變。特區政府與香港社會要適應地變。

民建聯作為香港第一大黨能帶頭走出香港，從訪問考察中了解東南亞，當有助香港找出利用東南亞來提升經濟，增強發展動力的方法。香港建制派令人詬病的是思想保守，困於政府政策所設的樊籠，只是在政府思維之內小敲小打。因而脫離香港發展的要求，變成既得利益的維護者。這對香港的轉變，未必形成障礙，但卻是坐視不理。在本身陳舊的思維裏兜兜轉轉，無補香港大局。此所以在過往嚴峻的政治衝突中無所作為，在太平盛世中也沒能力推動香港結構轉型，經濟升級，白白浪費所掌握的政治資源。

今次民建聯突破，不跟從政府背後，而是走出香港，不僅可助香港發展與東南亞合作，更重要的改變思維，立足向世界，扭轉過往在香港之內的封閉。了解國際上最具競爭潛力的東南亞，它們的成敗得失可成香港施政的教訓。更可廣結善緣，與東南亞各國精英交流，互相合作。既帶出香港今後還是強調開放與多元化，民間力量參與施政、監政，也培植國際化的政治人才，更好適應香港今後國際化的發展。這遠比單在社區、區議會培養政治人才更能擴展胸襟、視野和知識。

民建聯等建制派政黨應要走出政府的陰影，用知識、能力、國際國內人脈來監督政府，推動政府發展。