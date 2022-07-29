美國眾議院議長佩洛西再次叫囂要訪台，引起中美外交軒然大波和兩岸中美之戰巨大風險。事發後，中方的鋼鐵立場、嚴厲警告、軍事準備步步加強；美方則放出各種消息，包括總統拜登和佩洛西本人及軍方含糊不清、猶豫不定的表態，同時美國國防部聲稱將加強印太軍事部署，做好救援工作。

華府聲稱，佩洛西議長排在副總統之後接替總統出缺，故她的活動關乎美國國家安全。這場風波和險局是佩洛西搞出來的，在中方明確立場和不惜一戰面前，美國騎虎難下，陷入不知所措，是玩火者通常的困境。無論佩洛西執意訪台還是訪台不成，美國都要付出慘重代價，都是輸！白宮聲稱，佩洛西是議長，是否訪台由她自己決定，問題是她的任何決定都是美國買單。

佩洛西可以有四種選擇決定，一是不去了，隨便找個甚麼理由再次取消訪台計劃，如此美國和她本人將大丟面子，在全世界面前因被「中國威嚇」而「唾面自乾」，在美國外交史上留下「奇恥大辱」一頁，佩洛西的議長也就當到頭了，她會被美國的「反華輿論」的唾沫星子淹沒，歷史上沒有一位國會議長給美國這麼「丟面兒」，她不辭職恐怕難以謝天下。二是硬着頭皮訪台成行，中途遇險，立刻掉頭，雖然也很丟面，但可以用「大局為重」、「考慮到個人失身事小，影響國家安全事大」，為自己塗脂抹粉「高大上」一番。三是遇險後，在美軍印太軍事力量的保護下「以老美007的精神」硬闖，實在「不能着陸」，再掉頭返回不遲，這樣的「英雄效果」將會更好。四是老娘豁出去了，硬闖到底，若不幸被「流彈」擊中，以身殉國，等待她的將是美國歷史上尚未舉行過的「風光大葬」。

這四種可能中的第二、第三、第四選擇，都會引起中美軍事衝突，其衝突程度依次遞增，到了第四種程序，那就是決一雌雄，中國完成統一，有大批美兵為佩洛西陪葬。