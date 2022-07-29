不知從甚麼時候開始，西方政客在任何選舉中都要扯上中國，彷彿不這樣做就不知該如何競選，美國如是，英國亦如是。英國執政保守黨選舉黨魁，獲勝者將出任首相，兩名候選人外相卓慧思與前財相辛偉誠在出席電視辯論時，不是比併治國理念和能力，而是比併誰對中國態度強硬，兩人好像小學雞似的爭得面紅耳赤，既幼稚，又無聊。

美國對中國強硬還可以理解，畢竟是為了維護本身霸權，而且有這個實力。英國又憑甚麼？它已淪為二三流國家，充其量只能充當美國跟班，卻還在張牙舞爪，實在不自量力。最可笑的是，曾經說過中英關係進入「黃金十年」的卓慧思，如今為了吸引眼球博取選票，不僅自打嘴巴推翻過去的說法，而且狂言要「取締TikTok」、「限制對華技術出口」等等，令人再次見識了西方政客的虛偽醜陋。

一場自己國家的選舉，候選人卻以攻擊中國為樂，西方民主走火入魔，由此可見一斑。這種民主絕對不可能產生政治家，只能選出投機政客，難怪西方領導人一蟹不如一蟹。在反華歇斯底里之下，政客們爭相表達對華態度強硬，無疑是最容易、最廉價的拉票手法，但對治國理政毫無好處，只能帶領國家走入歧途，這也正是西方日益沒落的主要原因。

眾所周知，英國本來就是問題一大堆，脫歐後更是日暮途窮，經濟不振，民生艱難，加上俄烏戰爭帶來的通脹、能源和食品危機，普通民眾的日子愈來愈難過。目前英國物價正以30年來最快速度上漲，大多數家庭面臨二戰後最嚴重的生活成本危機，近千萬人三餐不繼，被迫減少進食、捱餓甚至一整天沒有吃東西。但荒謬的是，政客們不是專注於解決國內問題，反而一門心思對外轉嫁矛盾，一邊挑釁俄羅斯，一邊攻擊中國。實際上，不管政客們如何對外轉嫁矛盾，都不可能減輕本身問題，反而使英國加速衰落。

不妨想像一下，中國已成為英國最大貿易夥伴，倫敦政客反華能有甚麼好結果？美國尚且無法與中國脫鈎，何況是英國？都已經這個年代了，有些英國人還沉迷於「日不落帝國」的舊夢裏，自我感覺良好，不斷對中國口出狂言，這才是最大的笑話。說穿了，西方政客整天掛在嘴邊的所謂價值觀和意識形態，其實就是建基於海盜文化，而這一套早就行不通了。