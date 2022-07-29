香港自詡法治之區，但大家心知肚明，香港司法獨大，早就沒有人人平等這支歌仔唱。東方傳媒機構去年10月接獲炸彈恐嚇，隨即報警，警方亦迅速拉人。案件日前審結，裁判官輕判被告接受一年感化，還以諸多理由為被告開脫，一時說被告基於愚蠢而作出過激行為；一時又讚揚被告早年受到腰傷仍堅持工作，沒有淪為寄生蟲。一言以蔽之：欲赦之罪，何患無詞！

事實上，東方備受司法針對其來有自，今次受到炸彈恐嚇，危及逾千員工性命安全，法庭依然不肯還東方一個公道，可謂意料之內。原因無他，東方一直不畏強權，為民喉舌，敢於與反中亂港勢力據理周旋，由是回歸前後都是某些人的眼中釘、肉中刺。例如蘋果日報娛樂版於1996年擅自侵犯東方前刊物《東方新地》「王菲懷孕乘飛機」獨家照，東方入稟控告蘋果侵權，要求賠償。雖然原訟庭裁定東方勝訴，但東方僅獲賠8,001元，卻須負擔蘋果100萬元訟費，受害者反遭「加害」，沒有最荒謬，只有更荒謬。

又如1999年5月，以美國為首的北約轟炸中國駐南斯拉夫大使館後，《東方日報》專欄文章「功夫茶」以「李柱銘做埋美國發言人」為題撰文。事後，李柱銘向當時手握刑事檢控大權的江樂士投訴，其後更透過江樂士將案件轉交警方，指有關文章涉及「刑事煽動罪行」，引起極大反響，儘管有關投訴不成立，但足見有股勢力亟欲「搞死」東方。

類似事例不勝枚舉，黎智英刑恐東方記者案「表證成立罪名不成立」、同一輯外國女星性感照出現三種不同評級，只有東方被評為不雅兼要罰款，皆見極不公平。回歸都已25年了，為何愛國愛港仍然被視為原罪？仍然飽受針對？