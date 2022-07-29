據說在美國時間本周四晚上，美國總統拜登將會與中國國家主席習近平作視像通話，商討兩國間的政商事宜。山姆大叔一方面擺出協商姿態，一方面又作挑釁、脅迫，近日盛傳美國眾議院議長佩洛西將於8月訪問台灣，美軍甚至已制訂好全程的保護計劃。

佩洛西是否成行，尚未完全落實，估計會視乎拜登與習近平的會談成果，再作定奪。俄羅斯與烏克蘭的戰爭曠日持久，美國聯同西歐盟友間接投入了戰事，如今勝負未分，美歐陣營似乎正處於下風。英、法、德等國缺電加缺糧，情況日趨嚴峻，拜登選在此時與北京領導人通話，顯然是有求於中方者多。

習拜會談，美國可用的籌碼不多，白宮無計可施之下，惟有將佩洛西也派上用場。在周四的對話中，相信拜登會向習主席開出條件，希望中方能夠減少對俄羅斯的支持。如果北京能夠滿足華盛頓的要求，估計佩洛西之行可以取消或延期；要是中方不答允，佩洛西才會考慮起行。堂堂美利堅國，走到今天也可算丟人，在國際談判上沒有甚麼可用的資糧，竟然要以一個八十多歲的婦人作籌碼，去跟人討價還價，美國立國二百多年來，恐怕從未試過如此失威風。

不過，佩洛西就算成行，也不必過度驚恐，更不必在飛機上全程祈禱，求上帝保佑。北京固然希望美方可懸崖勒馬，取消行程，但假如佩洛西堅持訪台，相信解放軍也不至於會在台海上空，直接將美方的飛機擊落，充其量只會在旁伴飛，透過飛機的窗戶，跟佩洛西打個招呼而已。但是經此一役，北京跟美台兩地的互信基礎，必然會進一步降低，雙方距離兵戎相見，又走近了一步。