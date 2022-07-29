新冠肆虐逾兩年，本港與內地通關遙遙無期，除了對因工作而需往返內地的市民造成極大不便，更令一眾要回內地入學或就學的在港學生無所適從。截至2020年，共有1.62萬名香港學生在內地高校就讀，其中廣東52所本專科院校共有近8,000港生就讀，今年香港中學畢業生內地升學報名人數更達13,190人。隨着大灣區發展建設日趨成熟，近年往內地就讀小學及中學的人數亦有所增加。

目前從香港入境深圳的每日配額只有僅僅2,000個，而且隔離酒店的名額從「先到先得」亦改為「搖號抽籤」分配。同時，內地雖然已推出「人文關懷通關」為8類人士提供豁免，然而本身在內地就學但回港放暑假的學生、準備往內地升學而需赴內地學校辦理入學註冊的學生，都並未涵蓋在內。筆者收到不少學生及家長的求助個案，他們均未能提前計劃和安排行程，擔心未能準時到院校註冊。

鑑於上述學生需要迫切，筆者所屬的政黨日前亦召開記者會，並向政府提出建議，包括擴大深圳「人文關懷通關」範圍，增設「赴內地就學和升學的學生」類別；建議政府與內地當局商討設立「在港驛站」，讓有需要學生在本港作閉環式檢疫，再透過閉環通道直接前往內地；優先支援需要前往內地辦理入學註冊的學生；期望內地當局酌情容許家長或監護人申請同行。

疫情打擊下，一眾跨境學生輕則學業受影響，重則因未能註冊而喪失學位，情況已迫在眉睫。筆者期望政府更積極聆聽社會各界聲音，盡快研究推出上述相關措施，幫助學生往返內地，切實排解民生憂難，鼓勵年輕人把握大灣區學習機遇，放眼祖國。