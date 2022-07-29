一年一度得獎日，例必隆重公布嘉獎對該地建設，無論經濟文化治安民生等等，授勳委員會認為應予表彰的傑出貢獻人士，以鼓勵那些他們認為有突出社會貢獻的人士，繼續再接再厲、加倍努力，貢獻社會。歷年如此，天朝也絕少過問。嘉獎名單一出，社會自必善頌善禱，祝賀廣告為紙媒帶來不少廣告收入，疫情前酒樓的祝賀宴會也帶來不少熱烈祝賀飲宴的進帳，一派歌舞昇平，好不繁榮安定。老百姓也習以為常，見喜不喜、見怪不怪，因為通常大家都知道這是上層社會、達官貴人們的分餅仔遊戲。不過，既然都是多多少少對社會是有益無害，人們也不甚計較，便讓這等殖民地統治遺風續吹，就當日行一善吧！

毫無疑問，社會上確實有不少人熱心為此追逐鑽營，以為一朝受勳，光宗耀祖，高人一等，一人受獎，全家光榮。為此奮鬥，終獲殊榮，何樂而不為？甚至可能還有機會藉此平步青雲，一舉成名，長袖善舞，名成利就。借用諺語：「十年埋頭無人問，一舉成名天下知。」好過中狀元。金榜題名，擦鞋者、投機者，自必門庭若市，好不威風！好不熱鬧！

舉行了24年的電兔遊戲，年年蕭規曹隨，怎料第25年出事了。如期頒布之日，突偃旗息鼓，說因疫情嚴重，防疫大事要緊，暫緩公布授勳名單。其實，聰明的人民眼睛是雪亮的，沉默並不是怯懦，不是軟弱可欺的！群眾的忍耐也是有限度的，飽受黑色暴亂摧殘的老百姓，用生命維護受害市民的執法者，終於向天朝咆哮。這樣的電兔遊戲，豈不是公開獎賞黑色暴亂了嗎？天朝震怒，拍案而起，拒絕和制止沒底線的電兔遊戲。