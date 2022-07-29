就快8月，之不過疫情不但冇回落迹象，尋且有惡化趨勢；日前再多10人染疫後離世，係兩個多月來新高。醫務衞生局局長盧寵茂日前與香港私家醫院聯會代表會面，稱13間私院同意首階段合共提供364張病床，再視乎需要續增至1,000張。

嗱！疫情看似短期難回落，未雨綢繆，免蹈當日病人冒寒風冷雨瑟縮公院外之淒涼！依家若然逼爆公院，唔通盛暑下又喺走廊外苦候床位乾煎咩？醫管局亦期望透過放寬處方新冠口服藥條件，阻緩患者病情惡化；又呼籲確診長者或長期病患，勿輕視新冠肺炎病徵輕微，應盡快呈報及求醫。

事實上，邊有市民會攞自己健康較飛㗎？呢，本報日前又接到一名80歲許伯伯求助。許伯伯住筲箕灣愛東邨，患有三高及長期病患。佢24日身體不適，自行去檢查，翌日接獲衞生署通知確診。伯伯知自己中招，已執拾好行李等待入住隔離設施。

誰知「等了又等」，苦等近3日仍無下文，多次致電署方跟進亦未能接通。老朽都唔明呢啲熱線電話有乜用，皆因永遠打唔通，接通又係留言「線路繁忙，請遲啲再打嚟啦！」結果打咗99次，激到你血壓上升，分分鐘暈咗都唔知乜事咯！許伯不滿當局安排，尤其擔心會傳染給73歲嘅妻子！此乃人之常情。

各位，醫管局和衞生署就一味呼籲患者要盡快呈報及求醫，可是好像許伯咁，等咗3日都未安排到隔離，講得通嗎？有議員都指出長者係最高危群組，第5波疫情累計逾9,000人離世，對於再有確診長者未能適時接受隔離，認為不能接受，促當局吸取教訓並做足相關配套工作。新政府強調「能做事做成事」！之不過，如果連安排一個人隔離都難過去取西經，咁點贏取市民信任呢？