功夫茶：失業支援選擇性　為難手停打工仔

俗語話：食人一碗飯，做到頭都爛；食人一碗粥，做到頭都禿。疫慌下百業蕭條，失業率大升，唔少打工仔手停口停，亟待援助。政府假假哋都係「父母官」，總不能自己高薪厚酬，衣食無憂，臥看山色醉看花，卻不理老百姓死活吖！

阿哈！呢個政府不太冷，早前煞有介事推出「臨時失業支援」計劃，成功申請者可獲一皮嘢，結果反應熱烈，共收到約47萬宗申請，計劃已批出約34萬宗申請，獲批宗數遠超政府預算嘅30萬宗，可見民生確實多艱！

據悉當中約10萬人不獲批，引來大量投訴。嗱！政府就指被拒者係因為不符合計劃資格，佢哋應該喺7月8日前提出覆檢。政府話審批時會貫徹寬鬆處理嘅原則，就合適個案行使酌情權，例如只差一、兩天便符合30天失業或停工要求，或失業期內從事散工嘅情況，只要申請人符合其他申請條件，均獲發資助；又話政府亦會以寬鬆嘅方法計算申請人喺2021年第4季嘅收入，務求盡量協助申請人滿足收入門檻。

之不過，實情又如何？政府所言又是否經得起檢驗？呢，有組織尋日公布該計劃覆檢求助個案中，七成個案覆檢成功，其餘三成，一成半個案不成功，餘下一成半個案仍在處理當中，結果反映政府審批過程存在疏漏，部分申請合情合理卻不獲審批，唔通真係「官」字兩個口，可以選擇性支援失業人士？

嗱！有組織舉咗好幾個實例，譬如有位梁生，去年10月22日開始被公司通知不用上班，一直至今年3月仍處於失業，佢喺計劃申請期前已失業逾30日，其申請卻不獲批核。經覆檢後，本來收到通知指申請被接納，之但係一個月後又收到不合資格短訊通知。大哥，基層失業已經夠徬徨，仲玩「蜑家雞，見水冇得飲」？一時有一時又冇，搞邊科？

仲有更荒謬嘅，有喺百貨公司做散工嘅阿June，2月25日起停工，是以申請有關失業支援，首次被拒，當局指佢當時仍在工作。阿June申請覆檢，今趟卻被當局以不屬於599F章表列處所嘅範圍為由拒絕申請。其後佢致電當局，指有朋友從事同樣工作卻成功申請。各位，你估官老爺點講？

官老爺要求阿June交出佢朋友嘅資料，仲話「我哋會取消番佢哋嘅資格！」喂！官老爺明顯叫人做二五仔，陷阿June於不義！為嗰一萬蚊出賣朋友？難怪阿June對當局嘅手法感到困惑！當局既然有心幫助水深火熱嘅失業人士，唔該畀啲誠意，攞個心出嚟！所謂「寬鬆處理」卻大玩選擇性和陰謀，好難睇啫！