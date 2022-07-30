正論：紅館史上最嚴重　人為疏忽須徹查

人氣男團MIRROR在紅館舉行的第4場演唱會，發生本港史上最嚴重的安全事故，一組長闊俱4米、厚度約0.2米、懸掛在舞台半空的巨型屏幕，懷疑有鋼索突然斷裂，直墮下方舞台，擊中兩名男舞蹈員，其中一人頸椎及頭部重創。顯而易見，事件絕非單純意外，當中或涉嚴重人為疏忽，政府必須徹查究責。

事發後，港府迅速介入，特首李家超慰問傷者並表明會徹查肇因，亦會為正從外地趕返香港的傷者家屬提供協助。文化體育及旅遊局局長楊潤雄昨日率領官員親到紅館視察，初步相信有一條鋼索斷裂，已聯絡康文署助理署長，連同勞工處、機電工程署成立工作小組全面調查，料數周後有報告，有關鋼索亦會交予專家檢驗。至於主辦機構則發出聲明，指會全面徹查事故原因及盡快作出公布，若發現當中有可疑之處，或有任何人或單位涉及不當行為，會立刻報警處理。

本港舞台表演製作已是非常成熟，過去也未曾有過如此嚴重的事故發生，益發顯得今次事件絕不尋常。事實上，MIRROR原定舉行12場演唱會，但首3場已見大小事故頻生，當中更包括該男團一名成員跌落台，幸好沒有搞出人命。而據悉舞蹈員「踩台」綵排時間極短，對舞台安全亦有疑慮，更曾在社交平台公開表達不滿，惟似乎沒有被主辦機構重視。隨着舞台製作花樣愈來愈多，機關難度愈來愈高，只要一個環節出錯，便會釀成極其嚴重的後果，現在外界最關心的除了是傷者的傷勢，更要求徹查事件真相和責任誰屬，既要還傷者一個公道，更要警惕日後切勿重蹈覆轍。

可以看到，是次演唱會有兩個主辦機構，而涉及舞台製作的承辦商則有4個，當中一個已火速「割席」，表明巨型屏幕工程與其無關。餘下3個，當中一個是總承辦商。正如有業界人士指出，近年演唱會製作普遍存在判上判的問題，由製作公司大判將各項工程「劏細」，再交予其他工程公司承包，儘管舞台機械工程必須由註冊工程師簽字驗證，再交給康文署審批，惟工程師往往由分判商聘請，即承辦工程和安全檢查都由同一公司負責，有關做法是否萬無一失不言而喻。此外，香港受疫情困擾逾兩年半，許多演唱會無法舉行，以致不少資深業內人士早就離職，人才流失埋下安全隱患。

更不可不提，今次演唱會由開賣門票開始已亂象不斷，甚至遭部分「鏡粉」炮轟主辦機構為了圖利無所不用其極，罔顧粉絲感受，可謂是非多多。至於舞台設計有欠安全，亦早已遭到康文署及勞工處關注，並曾派員視察要求主辦機構改善。整個演唱會彷彿急就章舉行，難怪外界愈來愈質疑，主辦機構到底是將表演者的安全放在首位，還是將賺盡一分一毫放在首位。

不管怎麼說，沒有甚麼事情比人命更為重要。人們掏腰包購票看演唱會，無非希望支持偶像，同時獲得一晚娛樂。如今落得悲劇收場，大好青年恐有癱瘓之虞，部分觀眾亦因目睹事故而心靈受創，主辦機構絕對責無旁貸。